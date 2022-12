L’artisanat s’invite autour du sapin

Du macramé à la broderie en passant par le travail de la laine, des artisans réinventent des « métiers d’art » traditionnels pour en faire des créations uniques et modernes. Voici quelques pépites pour décorer l’arbre ou la maison.

ORNEMENTS EN MACRAMÉ

Petites créations précieuses en macramé sur des bâtonnets de cannelle ou ornements faits de billes en bois, ces jolies décorations viendront délicatement enjoliver le sapin. Elles sont fabriquées à la main par Anna, de La touche Hygge d’Anna.

Son projet créatif est né de son désir de trouver l’équilibre entre son travail exigeant dans le milieu hospitalier et son côté artistique. Son souhait est de répandre un peu de bonheur et de « hygge », l’art de vivre à la danoise qui procure bien-être et réconfort au quotidien.

► Etsy : HandmadeandHygge

UN ATELIER DE BRODERIE DANS UNE BOÎTE

On se met à la broderie ? Marianne, derrière Brodé Serré, propose des ensembles comprenant tout le matériel nécessaire, avec illustrations et instructions, pour réaliser son projet de broderie de A à Z.

Sa collection de Noël comprend 3 modèles de broderies décoratives à accrocher au mur et 3 kits de trio d’ornements de sapin.

Celle qui a commencé à broder il y a 8 ans, pour décorer son premier appartement, a découvert non seulement un passe-temps très créatif, mais aussi une activité méditative devenue sa passion, qu’elle pratique à temps plein aujourd’hui. On s’y met aussi ?

► Brodé Serré : brodeserre.com

100 % LAINE

Bulle et Ballon est une entreprise sherbrookoise qui fabrique des objets décoratifs de façon éthique, durable et dans le respect de l’environnement.

Exit le plastique et les biens jetables, ses créations colorées et ludiques en feutrine de laine sont intemporelles et faites pour durer.

Les guirlandes mesurent de 1 m à 3 m de long et sont personnalisables selon vos goûts et vos couleurs, et toutes les boules (100 % laine de mouton) sont fabriquées par des femmes népalaises dans une entreprise certifiée Commerce équitable. Une décoration charmante et éthique !

► Etsy : BulleEtBallon