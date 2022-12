Laval: 25 hectares acquis dans le bois Saint-François pour la biodiversité

Plus de 25 hectares du bois Saint-François ont été acquis par la Ville de Laval afin de préserver la biodiversité de ces milieux naturels, une décision prise au moment de la tenue de la Conférence des Parties (COP15) sur la biodiversité à quelques kilomètres de là.

Cette partie du bois sera incluse dans la Trame verte et bleue de la Ville, un réseau récréotouristique qui a vu le jour dans les années 1980-1990 pour mettre en valeur les milieux naturels.

«Les récentes acquisitions dans le bois Saint-François représentent des ajouts considérables à la liste de milieux naturels acquis depuis le lancement de la Trame verte et bleue lavalloise, et elles témoignent de notre ferme intention de protéger notre territoire», a indiqué vendredi par communiqué Stéphane Boyer, maire de Laval.

Une aide financière de 453 206$ a été accordée à la Ville par Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur le total de 850 000 $ investis pour conserver cette partie de la biodiversité lavalloise, telle que le petit blongios, un oiseau au statut précaire.

«Cette initiative permettra de préserver un bois d'intérêt et son couvert forestier, et de renforcer ainsi notre résilience aux changements climatiques. C'est avec des projets comme celui-ci que nous allons créer une région plus verte et plus durable», a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la CMM.