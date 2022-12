Les Jets très heureux de Pierre-Luc Dubois

Le Québécois Pierre-Luc Dubois a poursuivi son excellent travail, jeudi, au grand plaisir de son patron derrière le banc des Jets de Winnipeg, l’entraîneur-chef Rick Bowness, qui espère d’ailleurs le voir poursuivre sur cette voie.

L’ancien des Screaming Eagles du Cap-Breton et de l’Armada de Blainville-Boisbriand ressemble beaucoup au joueur ayant impressionné dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lors de sa dernière rencontre, il a récolté deux buts et une mention d’aide pour mener les siens vers un triomphe de 5 à 2 aux dépens des Blues de St. Louis. Du même coup, il a prolongé à sept sa séquence de parties avec au moins un point; durant celle-ci, l’attaquant a accumulé cinq filets et sept aides.

Certes, si Dubois maintient la cadence, les Jets demeureront dans les hauteurs du classement, eux qui se trouvent au sommet de la section Centrale avec 35 points en 25 affrontements.

«Les derniers matchs ont été les meilleurs qu’il ait disputés, a louangé Bowness au site NHL.com après le gain de sa troupe. Il a été réellement solide avec la rondelle et efficace défensivement. Également, il a excellé en avantage numérique. Son trio [complété par Kyle Connor et Michael Eyssimont] a été formidable pour nous. Donc, oui, c’est le meilleur que j’ai vu de sa part et nous allons continuer de le pousser, car il peut être un joueur de centre dominant dans cette ligue.»

Être en avant et non en arrière

Le patineur de 24 ans savoure ces moments agréables, sans contredit. Il considère la saison actuelle plus valorisante que la précédente qui s’est conclue par une exclusion des séries pour son club.

«L’an passé, nous avons pas mal été en mode rattrapage pour essayer de nous qualifier, a-t-il rappelé au quotidien "Winnipeg Sun". Ce n’est pas une bonne position à occuper. Il reste que c’est une longue saison et il y a encore beaucoup de hockey à jouer, mais nous devons apprendre à nous organiser pour être au nombre des équipes à pourchasser.»

Dubois pouvait prolonger sa série fructueuse vendredi dans un rendez-vous avec les Blackhawks de Chicago.