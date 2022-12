Les Kings auront beaucoup à se faire pardonner contre le CH

Les prochains adversaires du Canadien de Montréal débarqueront en ville pour leur match de samedi avec le moral dans les talons et voudront surtout faire oublier rapidement une contre-performance livrée jeudi.

Si les Kings de Los Angeles se sont montrés intraitables dans un gain de 5 à 2 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, mardi, il en fut tout autrement deux jours plus tard face aux Maple Leafs de Toronto, qui les ont rossés 5 à 0.

Sans réponse devant Mitch Marner, au cœur d’une séquence de 21 matchs avec au moins un point, et ses complices, les visiteurs ont quitté le Scotiabank Arena largement insatisfaits.

Et le Tricolore a intérêt à prévoir une opposition vorace en fin de semaine.

«Si l’aspect mental n’est pas au rendez-vous, il n’y a aucune façon de compter sur la partie physique non plus, a déploré l’entraîneur-chef Todd McLellan au site NHL.com après l’échec des siens. Je crois que nous avons été lents et mous en première période. Nous n’avons pas gagné de courses pour la rondelle et en fait, nous n’étions même pas proches d’en remporter une seule. Nous étions nonchalants avec nos bâtons, très mauvais pour ce qui est de la position sur la glace. Ça s’est poursuivi toute la soirée.»

«Je suis déçu, car nous n’avions pas utilisé les mots lents et mous pour décrire notre formation depuis longtemps, a-t-il ajouté. Nous avons vécu quelques soirées difficiles durant lesquelles on a commis des erreurs, mais ceci est inhabituel chez nous et quelque peu préoccupant.»

Séquence ardue pour Danault

Les partisans du Canadien reverront Phillip Danault en action samedi et celui-ci éprouve des ennuis ces jours-ci.

Ayant amassé 19 points en 29 parties cette saison, il s’est contenté d’une mention d’aide dans ses six derniers duels.

Le Québécois qui a disputé son 500e match du calendrier régulier en carrière jeudi a également conservé un différentiel de -7 lors de cette séquence.

La formation californienne s’entraînera au Centre Bell samedi avant-midi, ayant annulé sa séance prévue vendredi.

Après sa visite à Montréal, diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports, elle se frottera aux Blue Jackets à Columbus, dimanche.