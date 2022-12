Les libéraux sont mal placés pour faire des sermons

Il y a des choses que je ne suis pas capable de laisser passer par souci de décence élémentaire.

Le gouvernement Legault s’est dépêché de présenter un projet de loi qui rendra facultatif le serment au roi et permettra aux trois élus péquistes de siéger.

Il faut saluer la célérité du gouvernement.

Rappels

Aussitôt, des voix se sont élevées, autant chez des lecteurs que chez des commentateurs rémunérés, pour dire en substance aux élus péquistes : vous avez eu votre petit bonbon, c’est ce que vous vouliez, maintenant, hop, au travail, assumez « vos responsabilités » et occupez-vous des « vraies affaires ».

Vous captez, je l’espère, le petit ton exaspéré du sermon.

Il y a quelque chose de risible et de grotesque à voir des gens dans l’orbite du PLQ se draper dans la vertu.

Revisitons ensemble le « sens des responsabilités » et le souci des « vraies affaires » du PLQ, qui gouverna de 2003 à 2018, sauf pendant 18 mois.

Le PLQ, c’était Jean Charest qui, en plus de son salaire de premier ministre, recevait en catimini 75 000 $ annuels supplémentaires de son parti.

Le PLQ, ce fut la directrice de son financement, Violette Trépanier, qui confiait dans un courriel : « je croule sous les piasses ».

Le PLQ, ce fut le ministre Sam Hamad, qui refilait des informations stratégiques au lobbyiste Marc-Yvan Côté.

Le PLQ, ce fut celui qui jeta sous les roues de l’autobus la ministre Nathalie Normandeau, « coupable » d’avoir fait exactement ce que faisaient les autres ministres en matière de financement, et blanchie depuis. Mais il fallait un bouc émissaire.

Le PLQ, ce fut Tony Tomassi, une vraie lumière celui-là, le ministre de la Famille qui donnait des permis de garderie en priorité à ses proches.

Le PLQ, ce furent les collecteurs de fonds Rondeau, Bartlett et Fava, et l’ex-PDG de la Société immobilière du Québec, Marc-André Fortier, qui signaient des baux anormalement longs pour des immeubles appartenant au gouvernement et, selon l’enquête de la journaliste Marie-Maude Denis, redirigeaient à leur profit les sommes dégagées vers des comptes en banque à l’étranger.

Je continue ou j’arrête ?

Et on n’a pas encore parlé des politiques publiques.

Le PLQ, ce fut une réforme de la santé ultracentralisatrice dont on vit les conséquences lors de la pandémie, particulièrement dans les CHSLD.

Le PLQ, ce fut l’abandon quasi total de la francisation des immigrants, avec les résultats que l’on entend maintenant à Montréal.

Le PLQ, ce fut le spectacle Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, suivi d’une inaction totale pendant 10 ans.

Et je pourrais continuer. Je commence à peine à me réchauffer.

Gêne

Certes, tous les partis ont leurs travers, mais la somme des turpitudes morales du PLQ dépasse de loin celle de tous les autres partis réunis.

Quand on a été associé de près ou de loin à ce bilan, on se garde une petite gêne avant de sermonner les autres.

Non, pardon, une grosse gêne.