Les parieurs vont-ils se liguer contre les Ravens?

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson ratera le match de dimanche contre les Steelers de Pittsburgh à cause d’une entorse au ligament croisé postérieur d’un genou.

C’est ce qu’a indiqué vendredi son entraîneur-chef John Harbaugh, qui s’attend donc à utiliser Tyler Huntley derrière le centre. Celui-ci a récolté 187 verges aériennes et 41 autres au sol durant la victoire de la semaine passée face aux Broncos de Denver. L’an dernier, il a totalisé 772 verges, deux touchés et quatre interceptions en quatre départs, ajoutant 239 verges et deux majeurs par la course.

Jackson a quitté tôt la rencontre précédente, ayant complété seulement trois relais. En 2022, il a obtenu 2242 verges et 17 majeurs, voyant sept passes captées par l’adversaire.

Par ailleurs, les Ravens constituent les négligés en prévision de leur visite en Pennsylvanie, même s’ils trônent au sommet de la section Nord de l’Association américaine de la NFL avec un dossier de 8-4. Vendredi après-midi, le site Mise-o-jeu + accordait une cote de 1,76 pour un gain des Steelers (5-7), tandis que celle de Baltimore était de 2,10.

Treylon Burks sur la touche

Chez les Titans du Tennessee, l’entraîneur-chef Mike Vrabel a indiqué que le receveur de passes Treylon Burks ne sera pas en uniforme dimanche pour un duel contre les Jaguars de Jacksonville.

Le joueur de première année doit toujours se soumettre au protocole de la NFL relatif aux commotions cérébrales. Il s’est blessé pendant la défaite de 35 à 10 des siens contre les Eagles de Philadelphie la semaine dernière.

Burks, sélectionné au deuxième tour du repêchage 2022 du circuit Goodell, connaissait de très bons moments dernièrement. Il avait notamment réussi 11 attrapés pour 181 verges lors des deux matchs ayant précédé l’affrontement contre les Eagles.

En huit parties, il a saisi 25 ballons pour 359 verges et un touché.