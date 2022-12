LHJMQ: l’Océanic reçoit les Foreurs pour un programme double

RIMOUSKI-L’Océanic de Rimouski aimerait bien profiter de la visite des Foreurs de Val-d’Or pour un programme double samedi et dimanche pour atteindre et même dépasser la fameuse barrière des .500.

Les hommes de Serge Beausoleil ont une fiche de 14 victoires, 15 défaites et un revers en prolongation pour 29 points en 30 matchs. « Nous avons arrêté d’en parler parce qu’à chaque fois qu’on s’approche, on recule. Les Foreurs ne sont pas à prendre à la légère. Ils nous ont surpris chez eux. C’est une équipe extrêmement rapide qui peut être explosive avec des joueurs comme Robidas, McCallum et Doucet. Il faudra jouer un match beaucoup plus serré que jeudi. On va y aller un match à la fois », a commenté l’entraîneur-chef.

À l’aise avec huit défenseurs

Pour la première fois de la saison, l’Océanic compte sur huit défenseurs en santé, ce qui oblige l’entraîneur à retrancher deux arrières à chaque rencontre. « L’an dernier, lorsque nous sommes descendus à sept, les blessures sont arrivées. Je suis à l’aise avec huit défenseurs. Ça fait des beaux carrés avec quatre paires de défenseurs et quatre trios pour les entraînements », a mentionné le pilote, précisant que ce ne seront pas toujours les jeunes Spencer Gill et Cory MacGillivray qui seront laissés de côté.

« Ça ne sera pas que des jeunes qui seront à l’extérieur. Quand nous ne sommes pas contents de la performance d’un de nos vétérans, qu’il est 18 ou 19 ans et d’autres fois, ils peuvent avoir besoin de repos. Il y a un de nos 19 ans quand a joué un match bien en deçà de ses capacités hier (jeudi) et il a vu moins d’action en troisième. Honnêtement, le gars est fatigué. Il a joué énormément de minutes depuis le début de la saison. Nous lui avons donné des responsabilités extrêmement importantes et il s’en ressent en ce moment et le congé des Fêtes va être très salutaire pour lui ».

Retour souhaité de Sprynar

Serge Beausoleil espère que son attaquant Jan Sprynar sera de retour samedi après avoir raté le match de jeudi en raison d’un virus. Le même virus qui avait ralenti Frédéric Brunet et Maël St-Denis en début de semaine. Sprynar se sent de plus en plus à l’aise et il est excessivement dangereux lorsqu’il peut laisser partir son boulet sur réception, notamment en avantage numérique. Il a inscrit un truc du chapeau à son dernier match à Gatineau.

En bref

Le choix du gardien partant pour le match de samedi n’était pas fait vendredi midi. On peut penser qu’avec sa performance étincelante en relève à Gabriel Robert jeudi, Patrik Hamrla mériterait le départ.