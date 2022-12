LNH: des gens très connus de retour dans l’entourage des Capitals

Les attaquants des Capitals de Washington Tom Wilson et Nicklas Backstrom ont renoué avec leurs coéquipiers sur la patinoire, signe que leur progression en prévision d’un retour au jeu se déroule bien.

Si Backstrom avait travaillé avec le reste de l’équipe deux fois auparavant, Wilson en était à une première séance collective, vendredi avant-midi, depuis une opération pour faire traiter une déchirure ligamentaire du genou gauche le 24 mai. Les deux hommes portaient des chandails interdisant les contacts, eux qui ont continué leur remise en forme pendant que les Capitals jouaient en territoire hostile.

«C’est la prochaine étape. Nous sommes partis à l’étranger un bout de temps [pour six matchs] et nous revenons à la maison. On voit que les gars ont avancé et effectuent énormément du bon travail avec l’instructeur du conditionnement Mark Nemish sur la patinoire et à l’extérieur. Il s’agit du prochain pas de leur marche vers un retour et c’est très bien de les revoir», a mentionné l’entraîneur-chef Peter Laviolette au site NHL.com.

En ce qui concerne Backstrom, il est passé sous le bistouri à la mi-juin pour sa hanche gauche. Au départ, l’organisation de la capitale américaine ne s’attendait pas à le voir en action cette saison, contrairement à Wilson dont le retour était prévu après le Nouvel An.

En soirée, les «Caps» avaient rendez-vous avec le Kraken de Seattle.