Nature et culture à La Havane et Varadero

Pourquoi choisir entre nature et culture lors de vos prochaines vacances à Cuba ? Varadero et La Havane proposent un mariage parfait de plages paradisiaques, d’histoire, de rues colorées, de restaurants festifs et d’hôtels tout inclus grandioses.

Varadero est une station balnéaire tout près d’un aéroport international avec 21 kilomètres de plages, une mer calme et une panoplie d’activités nautiques et d’excursions en bateau. D’ailleurs, vu ses eaux peu profondes, c’est l’endroit idéal pour les débutants en plongée sous-marine ou amateurs d’apnée. Une particularité de la province de Matanzas, où se situe Varadero, est son réseau de cavernes de plus de 23 kilomètres. Il est donc possible de partir quelques heures dans les profondeurs de la région pour explorer toutes les beautés naturelles souterraines qui s’y cachent.

À moins de deux heures de Varadero se trouve la capitale de l’île de Cuba, La Havane. Sa riche histoire inclut des attaques de pirates et corsaires, la construction de châteaux et remparts, le passage de bateaux chargés d’or, d’émeraude, et d’épices dans son port important, une épidémie de peste, une occupation américaine, puis une grande révolution.

En déambulant dans ses rues aujourd’hui, on constate les traces de ce passé qui laisse maintenant place à une culture florissante, des édifices colorés, des voitures américaines symboles d’une autre époque, et surtout, aux Cubains accueillants et souriants.

Air Transat propose d’ailleurs de jumeler les deux destinations pour vos vacances avec un forfait Duo vous permettant ainsi de passer une partie de votre séjour dans la capitale historique La Havane, et l’autre, sur les plages de Varadero.

Les cigares

Qui n’a jamais entendu parler des fameux cigares cubains? Qu’on l’appelle habano ou puro, le cigare connu mondialement est confectionné sur l’île à partir de tabac planté, récolté, et transformé localement. Le cigare cubain est d’ailleurs une appellation d’origine protégée et il est possible de s’en procurer dans diverses boutiques de la capitale.

LES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

À Varadero

Se balader dans le Parque Josone pour y observer des oiseaux indigènes.

Faire de la plongée sous-marine à Playa Coral, un magnifique récif de corail d’une profondeur de 14 mètres.

Découvrir l’histoire de la péninsule au musée de Varadero.

Visiter les grottes naturelles las cuevas de Bellamar, les plus profondes, la cueva de Ambrosio aux formations rocheuses intéressantes, et la cueva Saturno où l’on peut se baigner.

À La Havane

Déambuler dans La Habana Vieja, le quartier le plus ancien de la ville, avec la Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas et plusieurs autres édifices historiques.

Observer la fabrication de cigares cubains à l’Unise Partagas Cigar ou à la Fabrique H. Upmann.

Prendre en photo El Capitolio et sa grande statue de bronze.

Errer dans le quartier Vedado sur l’avenue emblématique Malecon.

Se poser pour un café devant la Cathédrale San Cristobal à la façade baroque du 18e siècle.

Le climat

Varadero et La Havane ont des températures agréables à l’année et une mer chaude où patauger. Entre janvier et avril, les températures oscillent de 25°C à 28°C.

S’y rendre

Air Transat dessert l’aéroport de Varadero avec ses nombreux forfaits tout inclus depuis Toronto, Montréal et Québec 4 fois par semaine, et également de Halifax, Moncton et Ottawa, 1 fois par semaine, en saison.

Pour se rendre directement à La Havane, Air Transat propose des vols directs depuis Montréal dès le 19 décembre, 3 fois par semaine.

BONNES ADRESSES À LA HAVANE

Bars :

Pour son style des années 30 et parce que c’était l’un des bars préférés d’Hemingway : El Floridita

Pour boire là où les célébrités du monde ont déjà foulé le sol : La Bodeguita del Medio

Restaurants :

Pour la musique cubaine live et la nourriture traditionnelle cubaine: Restaurant Van Van

Pour un souper sur une jolie terrasse colorée et une cuisine fusion à base de produits frais : El del Frente

Hôtels :

Situé dans des bâtiments historiques rénovés, l’hôtel 5 étoiles Iberostar Grand Packard propose des chambres au décor moderne avec une vue panoramique sur la ville depuis la piscine au 6e étage.

BONNES ADRESSES À VARADERO

Restaurants :

Pour la déco originale et les grillades succulentes : Varadero 60

Pour le panorama imprenable et un repas dans l’ancienne résidence du richissime Irénée du Pont Nemours : Mansion Xanadu-Las Americas

Pour de délicieux plats faits maison : Don Alex

Bars :

Pour la musique jazz et cubaine et les bons cocktails : Bar Benny

Pour boire et danser dans une grotte : La Cueva del Pirata

Hôtels :

L’hôtel 3 étoiles Be Live Experience Varadero est situé face à la mer et a 4 restaurants, 5 bars, 1 piscine et des collations 24 heures sur 24.

est situé face à la mer et a 4 restaurants, 5 bars, 1 piscine et des collations 24 heures sur 24. Au cœur de jardins tropicaux dans la réserve naturelle de Varahicacos, l’ Iberostar Selection Varadero est une propriété 4 étoiles 1⁄2 offrant des cours d’initiation à la plongée ainsi qu’un spa.

est une propriété 4 étoiles 1⁄2 offrant des cours d’initiation à la plongée ainsi qu’un spa. L’hôtel Be Live Adults Only Los Cactus est un hébergement 3 étoiles 1⁄2 pour adultes seulement avec une discothèque, soupers à la carte et l’accès à de nombreux sports nautiques.

À SAVOIR :

La langue officielle est l’espagnol.

La devise est le peso cubain (CUP).

La capitale est La Havane.

Internet peut être capricieux (et payant) à Cuba.

