Plus de 100 activités à faire partout à Lévis

Cet hiver, je parcours Lévis transforme le Quai Paquet en station nordique. Vous êtes invités à y rencontrer des artisans de Lévis, à participer aux nombreuses animations familiales et à vivre l’expérience immersive d’un Quai Paquet tout illuminé où il sera possible de patiner gratuitement sur un sentier de près d’un kilomètre. Les Trouvailles de Noël seront de retour sous une toute nouvelle formule extérieure dès cette fin de semaine. Le Père Noël sera présent de 10h à 12h et de 13h à 15h. Des foyers ont été mis en place spécialement pour l’occasion et un chansonnier fera son apparition ce samedi, dès 18h.

L’illumination de certains quartiers historiques sera également de retour cette année, tous les soirs jusqu’au 12 février : Nuit musicale, sur l’avenue Bégin (Vieux-Lévis), Nuit électrique, sur le site de l’hôtel de ville (Vieux-Saint-Romuald), Nuit étincelante, sur le site de l’église de Saint-Nicolas (Village Saint-Nicolas) et Station nordique, expérience hivernale lumineuse sur le Quai Paquet.

►Tous les détails sur visiterlevis.com