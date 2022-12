Photo fournie par Prix Hommage Guy Corneau 2022

Hommes Québec, un organisme à but non lucratif fondé en 1992 par Guy Corneau (décédé en 2017) qui encourage l’expression libre des pensées et des émotions entre hommes afin qu’ils grandissent ensemble, a procédé le 19 novembre dernier à Québec à sa 3e remise du Prix Hommage Guy Corneau. L’auteur de la pièce Foreman, Charles Fournier, a été récompensé dans la catégorie « Contribution individuelle, et le Centre de ressources et d’intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance (CRIPHASE) dans la catégorie «Organism ». Sur la photo, du haut, de gauche à droite : Martin Léon, porte-parole d’Hommes Québec ; Line Ouellette, Martine Poirier et Fernanda Ferreira, de CRIPHASE (récipiendaire catégorie Organisme) ; Richard Bellemare, président du comité du prix et Line Corneau, membre du comité et soeur du défunt Guy Corneau. Sur celle du bas : Vincent Perreault, président du CA ; Martin Léon, l’auteur Charles Fournier (récipiendaire catégorie Contribution individuelle) ; Richard Bellemare et Line Corneau.

Depuis 1846

Photo fournie par Mitaines rouges

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) tient sa Guignolée pour la 176e fois. Le thème retenu cette année : «Contribuez et faites du bien!». Jusqu’au 18 décembre, des centaines de bénévoles accompagnés de membres de la SSVPQ se promèneront aux quatre coins de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches afin de vous solliciter à l’occasion de la plus importante activité de solidarité annuelle. La Guignolée de la SSVPQ vise à soutenir plus de 13 500 personnes dont 5 341 enfants dans le besoin. Que ce soit en argent ou en temps, vos dons permettront de soutenir des milliers de familles (paniers de Noël) et de personnes seules en situation de vulnérabilité et de faire une réelle différence dans leur quotidien.

Start-up de l’année

Photo fournie par Rachelle Séguin et Andrea Gomez

Bravo à Omy Laboratoires de Québec qui s’est vu décerner le Prix de «Start-Up» (nouvelle entreprise) de l’année lors du 30e Gala des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2022 présenté le 23 novembre dernier à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, constituent le plus grand programme national visant à récompenser les réalisations des entrepreneures les plus inspirantes. Omy est la seule entreprise d’origine québécoise récipiendaire de ce prix cette année. La candidature de deux jeunes fondatrices Rachelle Séguin et Andrea Gomez (photo) a été choisie parmi plus de 9 000 postulantes.

En souvenir

Photo d'archives, WENN

Le 9 décembre 1992. Le premier ministre John Major de Grande-Bretagne annonce devant la Chambre des Communes que le prince Charles, héritier de la Couronne d'Angleterre, et son épouse la princesse Diana ont décidé de se séparer, mais ils ne divorceront pas, conservant ainsi leurs chances de monter sur le trône.

Anniversaires

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Michel Laplante (photo), ex-lanceur et entraîneur de baseball professionnel, président des Capitales de Québec, 53 ans...Jeff Petry, défenseur pour les Pingouins de Pittsburgh (LNH) 35 ans...Anick Dumontet, animatrice de Roue de fortune chez vous, 51 ans...Sandra Dorion, chanteuse de l’ex-groupe Nuance, 59 ans...Felicity Huffman, actrice américaine de télé, 59 ans... Donny Osmond, chanteur, musicien, acteur, producteur, compositeur et scénariste américain 65 ans...John Malkovich, acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, 69 ans...Louison Danis, comédienne et actrice québécoise, 71 ans...Tom Kite, golfeur professionnel américain, 73 ans... Judi Dench, actrice britannique, 88 ans...Monique Miller, comédienne et actrice québécoise, 89 ans.

Disparus

Photo d'archives, AFP

Le 09 décembre 2021 : Al Unser sr. (photo), 82 ans, l'un des quatre pilotes de l'histoire à avoir gagné l'Indianapolis 500 à quatre reprises... 2020 : Paolo Rossi, 64 ans, joueur de soccer italien héros de la Coupe du monde de 1982 remportée par l’Italie... 2019 : Jean Pagé, 73 ans, animateur, commentateur et journaliste sportif... 2019 : Marie Fredriksson, 61 ans, chanteuse du groupe suédois Roxette... 2016 : Marcel Leboeuf, 95 ans, ex-animateur, journaliste et directeur gérant de CKCV... 2014 : Robert « Bob » Hébert, 91 ans, fondateur et propriétaire de la fameuse Tabagie 500, de la rue Racine à Chicoutimi jusqu'en 1977... 2010 : Fernand Houle, 77 ans, président-fondateur d’EBC... 2003 : Paul Larivée, 72 ans, ancien joueur de hockey des Braves de Valleyfield et des Reds de Providence... 1998 : Archie Moore, 84 ans, détenteur de plus grand nombre de victoires par KO de la boxe professionnelle avec 141 en 228 combats. (Photo Al Unser sr.)