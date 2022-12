Santé et éducation: la bureaucratie qui rend fou

Une bonne semaine pour la bureaucratie qui rend fou. On la commençait sous les effluves d’une toast au beurre d’arachide.

Le Journal nous apprenait qu’une infirmière avait été suspendue trois jours sans salaire pour avoir mangé une toast.

La réaction des gestionnaires du CHSLD, ne reculant devant rien, surtout pas le bon sens : voilà un « manquement grave aux obligations de loyauté et d’honnêteté ». Comprenez-vous, le beurre d’arachide et la toast appartenaient au CHSLD.

Un cas isolé, disait-on

La semaine continuait tout bonnement son chemin, alors que TVA Nouvelles nous apprenait qu’un autre vol, celui du beigne, avait mené à une suspension d’une préposée aux bénéficiaires, celle-ci de 30 jours sans salaire.

Attention, vendredi n’avait pas encore sonné dans le royaume des CISSS et des CIUSSS qu’un autre vol accablant, la pointe d’une pizza ici, par une préposée avait conduit à une suspension de cinq jours. D’autres témoignages s’en sont suivis sur du café, des frites et du jus, qui auraient mené à d’autres sanctions.

De l’extérieur, c’est risible. De l’intérieur, on la subit, cette gestion kafkaïenne.

Quand on passe à la radiographie toutes ces anecdotes, on fait face à un fait social : une bureaucratie déshumanisante qui broie tout, autant ses ministres que son personnel.

Et comment blâmer le ministre Dubé – qui souhaitait il y a quelques jours que nous parlions positivement du système de santé pour en faire un « employeur de choix » ?

VG

La vérificatrice générale est venue ajouter son grain de sel, cette fois-ci en pointant le ministère de l’Éducation. On apprend qu’à l’Éducation, on n’a aucun portrait d’ensemble sur les conséquences de la pandémie.

Rien sur l’enseignement à distance, les effets sur le niveau des élèves pendant la pandémie, l’aide aux élèves...

On dépense sans données et objectifs clairs. Quatre-vingt-huit millions de dollars pour un programme de tutorat, alors qu’on ne connaît pas les besoins, aucun problème ! On aura beau avoir les meilleurs ministres avec la meilleure volonté au monde, tant et aussi longtemps que la bureaucratie l’emportera sur le bon sens, les meilleures réformes n’arriveront à rien.