Trois fois plus de dons à Centraide en décembre

La forte inflation que connait la région présentement amène son lot de nouveaux défis pour l’ensemble de nos communautés, mais complique encore plus la vie des organismes du secteur communautaire et de ceux et celles qui les fréquentent. Cette instabilité économique, combinée à l’arrivée du temps des Fêtes, peut être source d’angoisse pour les plus vulnérables : que ce soit pour la maman monoparentale qui aura de la difficulté à mettre des cadeaux sous le sapin, ou pour l'organisme qui devra revoir son budget afin d'offrir une activité ou un repas des Fêtes à des familles dans le besoin.

La campagne annuelle de collecte de dons de Centraide existe pour diminuer l’impact dévastateur sur ces populations. Encore une fois cette année, et ce durant tout le mois de décembre, IGA des Sources triple les dons faits à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour qu’ensemble, nous relevions ces défis collectifs en appuyant les organismes communautaires qui luttent quotidiennement contre la pauvreté et les inégalités sociales.