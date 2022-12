Un blanc et un rouge pour terminer la semaine en beauté!

On commence avec un très joli blanc ligérien 100% sauvignon. D’entrée de jeu, laissez au vestiaire vos préjugés sur ce cépage souvent boudé parce qu’il goûte trop le pamplemousse ou le moins célèbre... pipi de chat, quand ce n’est pas le gazon. Triste, mais on trouve encore trop de mauvais producteurs qui maltraitent ce cépage avec le résultat que je viens de vous décrire. Et ne comptez pas sur moi pour vous donner des noms.

En revanche, il me fait extrêmement plaisir de vous inviter à essayer cette petite merveille élaborée par Damien Délécheneau et sa conjointe Coralie au Domaine La Grange Thiphaine, situé au cœur des appellations de Touraine-Ambroise et de Montlouis-sur-Loire. Tout est mesuré dans cette cuvée Trinqu’âmes avec ses parfums délicats et précis de fruits blancs, d’écorce de lime et de coquillage. En bouche, on découvre un fruité nourri, concentré, mais avec un aspect aérien et une finale saline du plus bel effet. Un vin de soif qui accompagnera à merveille les tartines de chèvre chaud.

La Grange Tiphaine, Trinqu'âmes 2021, Touraine, France 23,40$ - Code SAQ 14024011 – 12,5%

★★★ $$

On termine avec de la barbera d’Alba, dans le Piémont, en Italie. D’un producteur qui fait partie de l’élite de la région, on se retrouve avec un rouge délicieusement parfumé de bleuet, de cerise, de cacao, d’épices douces et une touche herbacée. La bouche riche est juteuse, s’articule autour d’une masse tannique d’une grande qualité tout en montrant une fraîcheur déconcertante, ce qui rend l’ensemble absolument délicieux et d’une buvabilité contagieuse. Une petite merveille qu’il est préférable de passer en carafe 45-60 minutes et de servir autour de 16 °C pour en profiter pleinement. Pas donné, mais la qualité est indéniable.

Luciano Sandrone, Barbera d'Alba 2020, Italie 42,00$ - Code SAQ 14799301 – 13,5%

★★★ 1⁄2 $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.