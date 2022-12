Un défenseur fait sa marque chez les Stars

L’une des raisons à l’origine des succès obtenus par les Stars de Dallas cette saison a pour nom Miro Heiskanen, qui fait partie des défenseurs les plus convaincants de la Ligue nationale de hockey.

• À lire aussi: Hoffman et Drouin franchissent une autre étape

• À lire aussi: Coupe Molson: encore Nick Suzuki

En plus d’être fiable dans sa zone, le Finlandais de 23 ans inscrit sa part de points et accumule les minutes sur la patinoire. D’ailleurs, il a totalisé 30 min 05 s de temps de jeu lors de la rencontre de dimanche face au Wild du Minnesota et joue constamment au moins 25 minutes par soir.

Offensivement, il ne devrait éprouver aucune difficulté à surpasser son sommet personnel de 36 points établi au cours de la dernière campagne; il en compte 21 jusqu’ici.

«Miro a ajouté des outils à son répertoire. Nous lui en demandons franchement beaucoup : il contre l’adversaire, marque des buts, joue 28 minutes, accomplit tout, a commenté l’entraîneur-chef Peter DeBoer au site NHL.com après la victoire de 4 à 3 en prolongation contre les Sénateurs d’Ottawa, pendant laquelle Heiskanen a réalisé un doublé. Je suis un peu préoccupé à l’idée de le retrancher [pour lui donner du repos] ou encore, de trop l’utiliser, car il s’agit d’une longue campagne. Cependant, c’est un excellent joueur pouvant tout faire.»

Aussi, le hockeyeur de 6 pi et 1 po a récolté ses deux filets en 1:48 au vingt initial : c’est l’intervalle le plus court pour des buts consécutifs d’un arrière des Stars depuis ceux de Sergei Zubov (57 secondes) le 25 novembre 2001.

Une jeune paire

Preuve de la confiance que lui voue son pilote, Heiskanen a été jumelé à un autre jeune homme à ligne bleue, Nils Lundkvist, 22 ans. Celui-ci fait également très bien, ayant amassé deux points aux dépens des «Sens».

«Miro est un gars avec lequel il est facile de jouer. Il rend meilleur celui qui évolue à ses côtés. Le jeu de Nils s’est bâti au fil du match. Je pense qu’il a pris de la vitesse en dépit d’un lent départ suivant une absence de quelques rencontres», a précisé DeBoer après le duel de mardi contre les Maple Leafs de Toronto.

Dallas accueillera les Red Wings de Detroit, samedi.