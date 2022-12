Un don d’espoir et de lumière

Depuis quatre ans, William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, est fier d’être Porteur de lumière et président d’honneur de Québec Ville en rose. Sa détermination a permis de mobiliser les employés ainsi que les partenaires d’affaires de Trudel et de récolter la somme impressionnante de 35 555 $, à laquelle s’ajoute un don de 20 000 $ de Trudel Corporation. Ainsi, 55 555 $ seront versés au Centre des maladies du sein pour améliorer la qualité de vie des patientes et des patients en plus de permettre l’acquisition d’équipement sophistiqué. L’an prochain, William Trudel reprendra le flambeau pour cette cause importante pour notre collectivité.