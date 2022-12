Une action collective autorisée pour les victimes de crimes au Nunavik

La cour supérieure a autorisé une action collective qui vise à dédommager les victimes de crimes survenus au Nunavik et qui n’auraient pas été soutenues par l’État pour bénéficier d’indemnisation publique.

«La demanderesse invoque que l'État québécois est au courant depuis des années de la situation des victimes d'actes criminels au Nunavik, mais ne fait rien pour y remédier», résume le jugement sur la demande d’autorisation de l’action collective, rendu récemment au palais de justice de Montréal.

Victime de quatre crimes contre la personne, l’instigatrice de l’action collective Raven Gordon-Kawapit allègue n’avoir jamais été informée de l’existence des régimes d’indemnisation fournies par la loi, et ce, malgré son implication dans les dossiers et les verdicts de culpabilité.

Ce n’est que des années plus tard, alors qu’elle songeait à poursuivre ses agresseurs au civil, qu’elle aurait été mise au courant de cette aide.

«Elle avance que c'est le cas de la vaste majorité des victimes d'actes criminels qui résident dans la région visée par le recours», indique le juge Lukasz Granosik dans le document de cour.

Objectivement disproportionné

Car entre 2013 et 2019, environ 80 000 crimes contre la personnes auraient été rapportés annuellement sur tout le territoire québécois. Durant cette même période, environ 7000 victimes auraient été indemnisées.

Or, au Nunavik, l'État n'aurait versé que 86 indemnités pour les 40 868 crimes contre la personne rapportés sur ce territoire entre 2013 et 2020.

«Il n'est ni contesté ni contestable qu'entre 2013 et 2020, au Nunavik, l'État a versé des indemnités dans un nombre objectivement infinitesimal et disproportionné par rapport à la moyenne provinciale [...] La demanderesse avance que cette situation est une conséquence directe du manque de soutien et constitue une faute», a indiqué le magistrat.

Ce dernier estime d'ailleurs qu'il sera possible de plaider la discrimination dans ce dossier puisque les Inuits, qui représentant 90% de la population du Nunavik, «présentent deux motifs de discrimination, la race et l'ethnie».

Ainsi, le juge a choisi d’autoriser l’action collective. La cour devra notamment trancher à savoir si le Procureur général du Québec a manqué à ses obligations vis-à-vis la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.

La poursuite réclame un montant de 1000$ par crime à titre de dommages et intérêts moraux, ainsi que 10 000$ par membre du groupe pour sanctionner l’atteinte à leurs droits fondamentaux garantis par les Chartes québécoise et canadienne.

Les débats judiciaires sur cette action collective seront entendus à Montréal.