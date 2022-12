Une expérience européenne authentique... à Québec!

Pas besoin de traverser l’Atlantique pour vivre l’expérience féerique des marchés de Noël européens! Le Marché de Noël allemand de Québec vous fera voyager, au cœur même du Vieux-Québec. 90 exposants vous attendent avec le sourire pour vous faire découvrir le savoir-faire des artisans d’ici et d’ailleurs. Pour la troisième fin de semaine, petits et grands en auront plein la vue avec une programmation festive et gratuite. Émerveillement garanti!