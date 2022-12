Voici ce que vous devez savoir sur la première semaine de négociations de la COP15

La première semaine de négociations à la COP15 tire à sa fin et Caroline Brouillette, directrice des politiques nationales chez Réseau action climat Canada explique qu’il y avait beaucoup de retard à rattraper en matière des négociations sur la biodiversité.

• À lire aussi: COP 15: les municipalités ont des idées pour faire mieux en environnement

• À lire aussi: [EN PHOTOS] COP15: une bannière déployée sur l’Anneau de Montréal

• À lire aussi: Réduction des pesticides: le Canada fait piètre figure

«Au cours des deux dernières années, on n’avait pas réussi à faire avancer le projet de texte sur un nouveau cadre mondial», dit-elle. «On commence à voir du progrès.»

Rappelons que le grand défi des COP est de s’assurer que tous les partis arrivent à un consensus unanime pour être en mesure d’établir un accord.

AFP

«Ça avance, mais il faut continuer à maintenir de la pression sur les états», explique Mme Brouillette. «Le Canada a fait quelques annonces intéressantes, on doit poursuivre l’ambition.»

Le pays a notamment annoncé un investissement de 800 millions de dollars pour la direction autochtone en matière de conservation.

«Ces approches traditionnelles autochtones nous permettent de reconceptualiser notre place dans tout ça», dit Mme Brouillette. «Les autochtones sont les gardiens des terres et protègent 80% de la biodiversité, donc on a beaucoup à apprendre d’eux.»

AFP

Manifestants à la COP

À quelques reprises, des manifestants ont fait renverser des barrières de la Ville de Montréal et des cônes orange lors de l’ouverture de la COP15 au Palais des Congrès mercredi.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Ce sont des espaces où malheureusement on voit des lobbyistes prendre d’assaut les lieux et tenter d’influencer les négociations sur lesquelles ils ont un conflit d’intérêts», explique Mme Brouillette. «Dans le contexte d’une COP sur la diversité biologique ce qu’on voit ce sont des lobbyistes du secteur agroalimentaire, des pesticides et encore du secteur forestier.»

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Mme Brouillette soutient que ces manifestations sont toutefois nécessaires pour «envoyer un message d’urgence aux négociateurs».

Rappelons que l’un des objectifs de la COP15 est de protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030.