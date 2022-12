ASSELIN, Lise



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 6 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Lise Asselin, fille de feu M. Armand Asselin et de feu Marthe Auclair. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele mercredi 14 décembre 2022 de 12h à 15h. Elle laisse dans le deuil son fils : Patrick Bourget (Marie-Eve Castonguay); son frère et sa belle-sœur : Réjean Asselin (Lucie Lévesque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.