DEPEYRE, Jean-Marie



C'est à l'Hôtel-Dieu de Québec, entouré de sa famille, qu'est décédé paisiblement Jean-Marie Depeyre le 1er décembre 2022 à 91 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise St-Pierre, ses filles : Julie (Jean-Claude Beaulieu) et Michèle (Alain Cloutier); ses petits-fils : Gabriel Depeyre (Malhia Côté-Landry) et Léandre St-Hilaire (Amélie Vromet); son arrière-petit-fils Tiago Depeyre. Il laisse aussi dans le deuil sa sœur Suzanne Depeyre (feu John Clément), ses belles-sœurs et beaux-frères : Rolande St-Pierre, Yvon St-Pierre (Pierrette Bertrand), Andrée Bussière (feu Denis St-Pierre) ainsi que de nombreux neveux et nièces bien-aimés. Il est parti rejoindre ses parents, son frère, ses sœurs qui l'ont précédé : Louis Depeyre et Cécile Feuiltault; Jacques Depeyre; Thérèse Depeyre (feu Robert Paré), Françoise Depeyre (feu Pierre Boucher), Louise Depeyre (feu Gilles Duchesne), Hélène Depeyre (feu Raymond Talbot). L'ont aussi précédé dans cet ultime voyage sa belle-sœur Thérèse St-Pierre (feu Paul Létourneau), ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille accueillera parents et ami(e)s aule jeudi 15 décembre 2022 entre 18h30 et 21h ainsi que, jour des funérailles,L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au courant de l'été. Vos témoignages de sympathie pourraient aussi se traduire par un don à l'APDA (Association des personnes avec une déficience de l'audition), 1-855-675-4662, www.apda.ca.