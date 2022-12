DROLET, Roland



À l'Hôpital St-Sacrement, le 17 novembre 2022, à l'âge de 76 ans et 4 mois, est décédé monsieur Roland Drolet, époux de madame Diane Turgeon, fils de feu madame Florida Martin et de feu monsieur Antonio Drolet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 12 h.L'inhumation des cendres se fera au mausolée du cimetière St-Charles, la journée même. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Nathalie Lessard), Mélanie (Dany Gagnon), Nathalie (Michel Jacques); ses petits-enfants: Audrey-Maude, Marie-Pier (Jean-Carol Ganga), Maxime (Juliane Rodrigue), Amélie (Gabriel Bergeron), Laurie, Anne-Sophie (Samuel Bédard), Vanessa, Mégan et son petit homme feu Gabriel; ses arrière-petits-enfants: Lara-Gabrielle, Mayven, Milana, Gemma et Sofia; ses frères et sœurs: Mariange (feu Yvan Laberge), Lucille (feu Marcel Lafrance), Denise (feu André Beaumont), Jean-Yves (Doris Allison), Gilles (Sylvie Dufour), Serge (Francine David) et Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon : André (Andrée Morin), Denis (Andrée Thibault), Daniel et Sylvie; la famille de feu Antoinette Lachance, Laurette Castonguay et Donald Cameron; ses grands "chums" du CEGEP de Ste Foy, et du badminton, ainsi que plusieurs parents et amis. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs : Jeannine (feu André Asselin), André (Thérèse Morency) ainsi que son beau-frère Roger Turgeon (feu Dolorès Lavoie). La famille tient à remercier le personnel du 7ième étage de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cervo à l'adresse suivante : https://fondationcervo.com/