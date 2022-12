FORTIER, Gérald



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 4 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gérald Fortier, fils de feu monsieur Adélard Fortier et de feu madame Claudia Boucher. Monsieur Fortier laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane, Pascal. Nancy et Enrico; ses petits-enfants : Jacob, Aimlee, Alexandre, Lucas, Aleck et Kassey; ses frères et soeurs : Aline, Claudette, Louise, Robert, Léopold et feu Catherine; la mère de ses enfants : Ghislaine ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h sous la direction de la