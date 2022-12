20e Guignolée Dr Julien: enfants plus vulnérables à cause de l’inflation

Avec la pandémie et l’inflation, la situation des enfants vulnérables est « catastrophique » et « pire qu’avant », déplore le Dr Gilles Julien, qui tenait aujourd'hui sa 20e Guignolée pour les centres de pédiatrie sociale à travers la province. ​

« Il y a beaucoup plus de détresse, de difficultés, d’anxiété de différentes natures. C’est comme si on avait échappé les enfants pendant deux ou trois ans », s’inquiète le pédiatre, qui a fondé le premier centre de pédiatrie sociale dans les années 90, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Pour lui, la situation économique, les guerres et la pandémie sont autant de « stresseurs toxiques » qui contribuent à un « climat qui nuit au développement des enfants ».

« On fait tout ce qu’on peut pour raviver la flamme des enfants pour retourner à l’école, faire du sport, les récupérer », explique-t-il.

Flamblée des prix

Avec les prix des denrées et autres produits de base qui augmentent en flèche, plus de parents vivent dans le stress de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, remarque la Dre Sanja Stojanavic, directrice clinique des centres Atlas, à Côte-des-Neiges, et La Ruelle, à Hochelaga-Maisonneuve.

« Les parents sont plus stressés de trouver les moyens de nourrir leurs enfants correctement, donc ils sont moins disponibles pour tout ce qui touche au développement, à la santé globale », déplore la pédiatre.

Elle ajoute que la pandémie a privé plusieurs enfants d’activités sociales et de groupe. C’est là que les centres de pédiatrie sociale peuvent agir en offrant des services médicaux et psychosociaux axés sur l’enfant, dans un environnement qui favorise leur plein potentiel, fait-elle valoir.

Ambiance festive

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Cette 20e Guignolée s’est tenue dans la bonne humeur, sous le froid soleil d’hiver, avec une joute de hockey et avec de nombreuses chorales, au grand plaisir du Dr Julien. Il y a vu des « retrouvailles » après plus de deux ans de pandémie.

En 2021, la Guignolée a permis d’amasser près de 2 M$ au profit des trois centres de la Fondation du Dr Julien, en plus des 1,7 M$ recueillis par les 39 autres centres de pédiatrie sociale en communauté.

Les centres de pédiatrie sociale sont financés par les dons du public, et grâce au soutien d’entreprises privées et du gouvernement.