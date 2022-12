LABONTÉ, Huguette



C'est avec beaucoup de tristesse que la famille Labonté vous annonce le décès d'Huguette Labonté, survenu le 22 août 2022 à son domicile de Québec. Née le 28 août 1945, elle était la fille de feu Jérémie Labonté et de feu Antoinette Poirier. Huguette laisse dans le deuil son fils Frédéric Gagné, son ami de cœur de longue date Richard Magnan, sa sœur Jacqueline (feu Laurent Landry), ses frères Jean-Charles (Mona Purcell), Yvan (Mireille Grenier), François (Francine Forest) et Alain (Johanne Grenier) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle a rejoint son frère André et sa sœur jumelle Claudette.Ses cendres seront mises en terre dans le lot familial au cimetière de Robertsonville, à une date ultérieure. La défunte a été confiée à la Maison Gamache & Nadeau, membre de la Corporation des thanatologues du Québec.