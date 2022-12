DE BLOIS, Raynald



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 27 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé entouré de ses enfants, monsieur Raynald De Blois, fils de feu Georgiana Nadeau et de feu Richard De Blois. Il demeurait à Québec. Il était le fondateur de Métal Laurentide Inc.La famille recevra les condoléances au :, de 14h à 16h45.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Jean Renaud), Danielle, Mario (Véronique Mercier) et Sophie; la mère de ses enfants Noëlla Boutin; ses petits-enfants : Karine Côté (Olivier Mathieu), Joey Côté (Marie-Pierre Ouellet), Vincent Desroches, Catherine De Blois et Charly Roy; ses arrière-petits-enfants : Lyvia, Eliot et Flavie, Jacob, Benjamin et Tristan, Flora, Victor et Léo; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Marguerite (feu Alfred Laflamme), feu Charles (feu Antoinette Lagrange), feu Roland (feu Thérèse Laliberté), feu Simone (feu Oram Dion), feu Arthur (feu Jeanne D'Arc Evoy), feu Alméda (feu Albert Baillargeon), feu Alice, feu Jeanne D'Arc (feu Gonzague Forgues), feu Henri-Paul (feu Monique Morissette), feu Claire-Hélène (feu Louis Cauchon), feu Rachelle (feu Bernard Evoy), feu Gérard (feu Agathe Plante) et de feu Yolande (feu Armand Baillargeon). Les enfants désirent remercier le personnel du 4e étage de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leurs bons soins donnés à leur père dans ses derniers moments et le soutien qu'ils ont eu dans leur tristesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.