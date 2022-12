LEMIEUX, Dorothy Rowney



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Dorothy Rowney, épouse de feu monsieur Yves Lemieux. Elle était la fille de feu dame Edith Paradis et de feu Walter Rowney. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses enfants : Kriss, Sue (Terry) et Dale (Claudie); ses petits-enfants : Chloe, Fred, Christof, Amanda, Nick, Dalio, Charlie, Jonathan et Gaby; sa sœur Janet; son frère Wally (Flo); sa tante Lois (Vince) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa petite-fille Maxime et sa sœur Susan qui l'ont précédée. Nous remercions le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le Dr Doyle et le Dr Larochelle pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Prière de ne pas envoyer de fleurs mais plutôt un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca