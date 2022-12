GUAY, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2022, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédé monsieur Fernand Guay, fils de feu Hubert Guay et de feu Emélia Guay. Il demeurait à Lévis, natif de Saint-Malachie.Selon les volontés de monsieur Guay, il n'y aura pas d'exposition.Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise Roy ainsi que la fille de sa conjointe Manon Villeneuve (Michaël Girard). Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa première conjointe feu Madeleine Prévost : Maria Roy (André Lafontaine), Denis Roy (Nadine Séguin), Sylvie Roy (Bertrand Felteau), France Roy (feu André Bélanger) et ses petits-enfants : Samuel, Frédéric et Marianne Girard, Marie-Eve Lafontaine, Jérémie Roy, Karolanne et Maxime Felteau, Steven et Sarah Bélanger. Il était le frère de : feu Roméo (feu Rita Giguère), Sr Bernadette sch, feu Bertha (feu Lionel Bolduc), Lucienne, Jeannine (feu Fernand Lapointe), feu Léonard, Gilles, Irénée (Hélène Nadeau), Colette, feu Robert (feu Georgette Cook), Stanislas (Lise Dion), Claudette et Yvon Guay. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Guay a été confié pour crémation à la Maison Funéraire :