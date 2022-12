CHOUINARD, Florence Pelletier



Au CHSLD Michèle-Bohec, le 6 décembre, à l'âge de 100 ans, est décédée Madame Florence Pelletier, épouse de feu Louis-Joseph Chouinard. Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Sylvie) et Monique, son petit-fils Simon, sa sœur Pauline, son frère Jean-Guy (Raymonde), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. Elle sera exposée au complexele vendredi 16 décembre de 14h à 21h ainsi quedès 9h.