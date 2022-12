GRONDIN, Gaston-Guy



À son domicile, le 1er décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Gaston-Guy Grondin, époux de feu Marcelle Boutin, fils de feu Hormidas Grondin et de feu Florida Pépin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants: Anne (Bill White), Gilbert (Édith Drapeau), Julie (Philippe Houde), Sarah (François Paquet), Mathieu (Julie Lamontagne); ses petits-enfants: Jordan, Joey, Marc-Antoine (Vicki Calouche), Anne-Élisabeth, Geneviève (Jonathan Légaré), Albert (Catherine Boudreau), Jérémi (Majorie Rousseau) et Vincent ainsi que son arrière-petite-fille Jade. Il était le frère de: feu Gertrude (feu René Paré), feu Émérentienne (feu André Leblond), feu Paul-Eugène (feu Rita Duval), feu Oram (feu Fernande Cliche), feu Henri-Georges (feu Julienne Bolduc), feu Séphora (feu Ernest Lapierre), feu Claude (feu Gemma Perron), feu Colette (feu Roland Boutin), Anita (feu Jean-Louis Dumas), feu Liette (feu Odilard Roy). Il était le beau-frère de feu Raymonde (feu Philippe Leblanc), feu Clément, feu Jacqueline (feu Cyrias Pelchat), feu Hélène, feu Monique, feu France Boutin. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis.