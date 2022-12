LESSARD, Denise



Au Centre d'Herbergement de Charlesbourg (soins palliatifs), le 18 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denise Lessard. Elle était la fille de feu madame Marie Emma Filion et de feu monsieur Georges Émile Lessard. Elle demeurait à St-Joachim.où la famille recevra les condoléances à compter 13 h. Elle laisse dans le deuil son fils Alain Lachance (Josée Gallant); son petit-fils Alexandre Lachance; son frère André Lessard (Lucette Bilodeau), feu L'abbé Lionel Lessard, feu Gilberte Lessard (feu Fernand Lavoie), feu Aline Lessard (feu Charles-Patrice Bolduc); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s sans oublier ses proches amies mesdames Jacqueline Tremblay et Cécile Chevalier. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du centre d'Hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Centre d'Hébergement de Charlesbourg , soins Palliatifs) 1er, Avenue du Sacré-Coeur, Québec, (Québec)G1N 2W1, ww.fondationfais.org