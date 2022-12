DEVAULT, Arthur



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 24 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Arthur Devault. Il était le fils de feu Alphonse Devault et de feu Germaine Falardeau. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Mathieu et Geneviève (Francis Létourneau); ses petits-enfants : Nathan Létourneau, Zénon Létourneau, Livia Létourneau, Manu Devault; son ex-épouse et mère de ses enfants Jeanne-Mance Parent; son ex-conjointe Aline Huot; sa soeur Claire; ses belles-soeurs Louise Harvey et Ruth Tardif. Il laisse aussi dans le deuil son grand ami Pierre Pouliot (Johanne Gourde); ses filleules Hélène Sirois, Isabelle Parent, Joëlle Parent; son neveu Daniel Gagné; les membres de la famille Parent; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Paul-Gilbert ainsi que Dr Catherine Martin. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 18 décembre à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".