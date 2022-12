PICARD, Mary Leblanc



À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, le 27 novembre 2022, est décédée à l'âge de 83 ans, madame Mary Leblanc, fille de feu Stella Hamilton et feu James Leblanc. Elle demeurait à St-Laurent-de-l'île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 16h à 20h.L'urne sera déposée ultérieurement au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil son époux Gilles Picard, ses filles: Marie-Josée (Christian Pouliot), Caroline (Sylvain Desrochers) et Annie (Stéphane Arseneau); ses petits-enfants: Gabrielle, Audrey et Éliane; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacqueline (feu Richard Boisvert), l'Abbé John Leblanc, feu Lucille, Donald (Denise Larocque), Noëlla (Bruce Campbell), feu Francis (Ovy Brousseau), Patricia (Georges Bussière), Helen (feu Benoît Bernard), Grace (Paul-Renaud Poirier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard: Jean-Paul (Claudette Vaillancourt), Claude (Raymonde Plante), Michel (Danielle Daigle), Marie (Gilbert Lévesque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Toutes vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 tél. 418 683-8666, www.cancer.ca.