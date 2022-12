ISABEL, Marcel



Au CHSLD Christ-Roi, le 2 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Isabel, époux de dame Jeannine Rousseau, fils de feu François Isabel et de feu Victoria Dubé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, sa fille Lise (Robert Trudel), sa petite-fille Émilie Trudel (Vincent Verger-Laplante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau : Monique (feu Sam McLaren), feu Alphonse (Paulette Bilodeau), Lauréat (Marie Deschênes), Raymond (Rita Deschênes), Thérèse (feu Edward Savard), Lorraine (feu Lucien Deslauriers) et Diane (Bernard Bégin), sa tante Marie Dubé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères : Maurice, Albert (Micheline Magnan) ainsi que son beau-frère et ses belles-sœurs : Louisette, Roger et Nicole Rousseau. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.