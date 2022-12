Lévis: année plus difficile pour la Guignolée du Dr Julien à cause de l'inflation

Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL) craint que la 13e édition de la Guignolée du Dr Julien dans la région soit particulièrement difficile en raison de l’inflation et de la disparition graduelle de l’argent liquide à la suite de la pandémie.

Samedi matin, près de 150 bénévoles ont bravé le vent glacial de Lévis, où on affichait une température ressentie de -17 degrés, pour aller récolter des dons au profit du CPSL, qui offre des services médicaux et psychosociaux aux jeunes plus vulnérables.

La campagne qui a débuté le 15 novembre dernier avait déjà permis d’atteindre 23 000 $ vendredi soir. Ce à quoi se sont ajoutés des dons de 5000 $ du maire Gilles Lehouillier et de 6000 $ de l’agent immobilier Jean-François Morin.

Le jeune Loïc Mathieu, du haut de ses 13 ans, a également remis un chèque de 9000 $ à l’organisme. En trois ans, c’est plus de 20 000 $ qu’il a amassé au profit du CPSL grâce à la revente de cannettes et de bouteilles vides.

« Ça me tient beaucoup à cœur, ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’être bien entouré comme moi. Le Centre fait la différence dans leur vie, c’est ce qui me motive », raconte l’adolescent.

Moins de gros dons

Si la campagne se déroule jusqu’au 15 janvier, l’objectif fixé de 200 000 $ pour la campagne dans la région de Lévis est loin d’être atteint d’avance cette année.

« C’est sûr qu’on s’attend à ce que l’inflation ait un impact sur la campagne de cette année, sans parler de la diminution d’argent liquide dans les poches des citoyens », se désole Maude Julien, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis.

L’organisme avait aussi l’habitude de recevoir des dons allant de 5000 $ à 15 000 $ de plusieurs entreprises durant la période actuelle. Mais plusieurs d’entre elles ont fermé ou vont moins bien.

« On n’a pas ces montants-là, mais on espère que les personnes qui ont fait de bonnes affaires durant la pandémie vont être généreuses et que ça va compenser ! », lance-t-elle.

Moment crucial

Les enfants plus vulnérables ont pourtant rarement eu autant besoin de soutien que cette année, alors qu’on commence à comprendre l’impact de la pandémie sur leur développement.

Photo Didier Debusschere

« On constate vraiment qu’il y a une déficience dans l’éducation de ces enfants-là. Que ce soit des troubles du développement du langage, de compréhension ou même des problèmes cognitifs », souligne le Dr André Rousseau, qui travaille au CPSL.

« Chez les bambins de moins de 5 ans, qui ont été isolés durant la pandémie, la situation est flagrante. On doit récupérer tous ces jeunes-là », déplore le Dr Rousseau.