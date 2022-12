Bangladesh: l'opposition organise une grande manifestation dans la capitale

Des dizaines de milliers de partisans du principal parti d'opposition bangladais sont descendus dans les rues samedi à Dacca pour protester contre le gouvernement de la Première ministre Sheikh Hasina et exiger de nouvelles élections.

«Sheikh Hasina est une voleuse de voix», ont scandé les manifestants rassemblés au terrain de sport de Golapbagh, alors que la foule débordait dans les rues environnantes.

La tension est à son comble dans la capitale après que la police a pris d'assaut mardi le siège du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), principale formation d'opposition, faisant au moins un mort et des dizaines de blessés.

Vendredi, deux des principaux dirigeants du BNP ont été arrêtés pour incitation à la violence, s'ajoutant aux quelque 2000 militants et sympathisants qui, selon le parti, ont été emprisonnés depuis le 30 novembre pour tenter d'empêcher la tenue du rassemblement.

Les gouvernements occidentaux, ainsi que les Nations unies, ont exprimé leurs préoccupations quant au climat politique au Bangladesh, l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie.

Le pays a longtemps été aligné sur les Etats-Unis, mais ces dernières années, Mme Hasina a cherché à resserrer les liens de Dacca avec Pékin, la Chine finançant certains de ses grands projets d'infrastructures.

L'opposition a organisé des manifestations dans tout le pays pour exiger la destitution de la Première ministre et la tenue de nouvelles élections, ce qu'elle a exclu catégoriquement.

Un responsable du BNP a affirmé que quelque 200 000 personnes avaient rejoint le rassemblement de samedi en milieu de matinée.

«Notre principale demande est que Sheikh Hasina démissionne et que le Parlement soit dissous et qu'un gouvernement intérimaire neutre prenne le relais pour organiser des élections libres et équitables», a déclaré à l'AFP Zahiruddin Swapan, un porte-parole.

Le porte-parole de la police métropolitaine de Dacca, Faruq Ahmed, a rejeté ces chiffres, affirmant que le site ne pouvait pas contenir plus de 30 000 personnes.

Il n'y a pas eu de violence jusqu'à présent, mais les forces d'intervention de la police, les unités antiterroristes et des brigades canines sont en attente, a-t-il ajouté.

La police a mis en place des points de contrôle sur les routes menant à la ville et la sécurité a été renforcée dans toute la métropole tentaculaire de quelque 20 millions d'habitants.

Seule une poignée de pousse-pousse et de voitures circulaient sur les routes habituellement encombrées de Dacca.