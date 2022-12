Bayern Munich: saison terminée pour Neuer, victime d'un accident de ski

Nouveau coup dur pour le football allemand: moins de deux semaines après l'élimination de la Mannschaft au premier tour du Mondial-2022, don gardien emblématique Manuel Neuer, qui est aussi celui du Bayern Munich, a annoncé la fin de sa saison, une jambe fracturée durant des vacances au ski.

C'est une très mauvaise nouvelle pour le club bavarois qui sera également privé pour le reste de la saison de son défenseur Lucas Hernandez, gravement blessé au genou droit lors du premier match de l'équipe de France au Mondial-2022.

Le Bayern doit affronter le Paris SG en huitième de finale de la Ligue des Champions, le 14 février et le 8 mars. C'est son compatriote Sven Ulreich qui devrait remplacer Neuer au poste de gardien jusqu'à la fin de la saison.

Neuer, 36 ans, s'est fracturé la jambe droite en faisant du ski de randonnée. Il a été opéré dans une clinique de Murnau, près de Munich.

Le Bayern «choqué»

«Merci beaucoup à l'équipe médicale ! Cela fait toutefois mal que la saison en cours soit terminée pour moi», écrit-il sur son compte Instagram, avec une photo sur son lit d'hôpital où apparaît sa jambe droite plâtrée.

«La nouvelle de la blessure de Manuel nous a tous choqués. Nous serons à ses côtés et l'accompagnerons sur le chemin de son retour. Il surmontera également cette grave blessure et reviendra sur le terrain aussi fort qu'auparavant», a déclaré le président du directoire munichois, l'ancien gardien Oliver Kahn, dans un communiqué.

«Le fait que Manuel ait eu un tel accident est terrible et toutes nos pensées sont bien sûr avec lui. C'est une forte personnalité et il reviendra», abonde le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic.

L'ancien gardien de Schalke 04 est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club champion d'Allemagne en titre.

Cible de critiques

La saison 2022-2023 est décidément maudite pour le champion du monde 2014, déjà éloigné des terrains avant la Coupe du monde en raison d'une blessure à une épaule.

Revenu à temps pour le Mondial-2022, Neuer, 117 sélections, n'a pu empêcher l'élimination de la Mannschaft dès la phase de groupes, comme en 2018.

Il n'a pas à ce stade annoncé d'éventuelle retraite internationale et le sélectionneur Hansi Flick, confirmé à son poste malgré l'échec au Qatar, pourrait continuer à miser sur son ancien joueur au Bayern Munich. Avec l'objectif affiché de remporter l'Euro-2024 en Allemagne.

«C'est une nouvelle très amère en cette fin d'année. Nous sommes heureux que l'opération se soit bien déroulée et nous souhaitons à Manu un bon et rapide rétablissement. C'est actuellement le plus important», a réagi Flick, vainqueur en 2020 de la Ligue des champions avec le Bayern Munich.

Longtemps intouchable en sélection, Neuer est désormais la cible de critiques dans son pays.

«Il a commis des erreurs qu'on ne lui connaissait pas», a estimé après l'élimination Lothar Matthäus, recordman des sélections avec la Mannschaft.

Le quotidien Bild a fait état de tensions au sein de l'équipe au Qatar, la doublure Marc-André Ter Stegen reprochant notamment à Flick la titularisation systématique du gardien du Bayern.