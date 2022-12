LACHANCE, Denise Beaulieu



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 2 décembre 2022, est décédée à l'âge de 78 ans et 7 mois Mme Denise Beaulieu, épouse de feu M. Pierre Lachance; fille de feu Mme Lucienne Michaud et de feu M. Lorenzo Beaulieu. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 11 h à 14 h 20.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (feu Christian Dagenais), Martin, Nicolas (Myriame Larose), Isabelle (Gabriel Courchesne) et Adrien; ses petits-enfants: Olivier, Émile et Juliette Lachance, Catherine et Marie-Noël Courchesne. Elle était la sœur de: Céline (feu Richard Drapeau), feu Gilbert, feu Marcel, Jean-Marc (Diane Chrétien) et la belle-sœur de: Claire (feu Georges Lafrance), feu Marcel, feu Germain (feu Marie-Paule Lamarre), feu Hélène, Marcelle, Solline, feu Liliane (Jean Pérusse), feu Michel, feu Réjean (Odile Gallant), Michelle. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel qui a pris soin d'elle partout où elle a séjourné. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la