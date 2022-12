Catherine Beauchamp et l’espiègle Charlotte

Charlotte est une adorable petite chienne cavalier King Charles âgée de 9 mois avec de l’énergie à revendre !

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir un cavalier King Charles ?

C’est le chien de mes rêves, depuis que je suis petite. Ça vient de La belle et la bête et aussi de l’émission Sex and the city (Charlotte, un des personnages, en avait un). J’ai aussi une amie qui a un chien de cette race. J’ai écrit une lettre à son éleveur pour lui demander un chiot, mais je n’étais pas pressée, car j’étais en deuil de Kiki, mon précédent chien, décédé à l’âge à 13 ans. Je devais être sur une liste d’attente, mais finalement elle m’a proposé une femelle de 3 mois qu’elle devait initialement garder pour elle-même, mais qui avait un trop petit gabarit pour les concours. Je suis allée la voir et je suis tombée en amour avec cette petite « fille » un peu tannante, au toupet trop court et aux grands yeux !

2. Avez-vous choisi ce nom pour Charlotte dans Sex and the City ?

Oui et non. Au début, je pensais à Gigi ou Ginette, mais mon chum a refusé. Il n’aimait pas ! On a fait un brainstorm ma fille, mon chum et moi. On cherchait des noms de filles : Juliette, Agathe, etc. Charlotte, ça plaisait à tous. Et, il faut dire que toutes les Charlotte dans le milieu culturel sont chouettes !

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien », et pourquoi ?

Plus chien. Ma coloc a un chat, Léon. Ça m’attire moins... Mon père était allergique aux animaux donc nous n’en avons pas eu à la maison, à part une gerboise. Je ne connaissais pas ça, avoir un animal de compagnie. Kiki a été mon premier chien, mais je l’ai adopté plus tard. J’étais sa gardienne au départ et je le voyais aux deux semaines. Je me suis attachée à lui graduellement. J’ai donc eu un chien malgré moi !

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Charlotte ?

Elle est très enjouée. Elle aime beaucoup se dépenser. Elle est énergique et un peu espiègle. Elle est intelligente et comprend vite les jeux ou les choses qu’on lui demande. Elle est très affectueuse avec les gens et aime les autres chiens. Elle est adorable ! Elle aime dormir dans le lit. Le matin, elle nous laisse dormir. En soirée, vers 22 h, elle se promène devant la porte de chambre. Elle est « mamie » là-dessus. J’ai eu recours à un éducateur canin depuis le début pour m’aider à bien « la partir » et je dois dire que c’est agréable, car elle a appris beaucoup de choses.

5. Racontez-nous un fait inusité concernant Charlotte.

Elle s’endort avec un de ses toutous dans la bouche. Quand elle est fatiguée le soir, elle le met dans sa bouche, se couche sur le dos, ne bouge plus puis s’endort !

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Dans la cour, elle creuse compulsivement et a déterré plusieurs hostas. On a mis des grillages partout !

7. Quelle est son activité préférée ?

Elle adore la marche. L’été dernier, on est allé plusieurs fois en montagne. Quand je suis à la radio, de 12 h à 19 h, elle a des marcheurs qui viennent la sortir.

8. Quel est son endroit préféré ?

Ses deux tentes pliantes transportables ! Elle en a une chez moi et une chez mon chum. (On a tout acheté en double !) C’est son spot ! Son « safe space ». Elle me fait rire quand elle est dedans... On apporte sa tente partout où on va et elle s’en sert : sur le quai, en visite, etc.

9. Tel maître, tel animal

Plusieurs amis m’ont dit que le pelage feu de Charlotte se rapproche de la couleur de mes cheveux (brun avec des reflets dorés et ambrés). Je peux dire aussi qu’on a toutes les deux un petit côté têtu : on travaille pour avoir ce qu’on veut !

