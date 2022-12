Cinq armes redoutables pour combattre l’inflation

Les Québécois aux prises avec la flambée des prix souhaitent économiser un dollar par-ci, deux dollars par-là. Des outils pour combattre l’inflation, comme les magasins au rabais et les applications mobiles pour économiser à l’épicerie, n’en deviennent que plus importants. Et leur popularité ne dérougit pas. Voici cinq exemples.

Une appli en construction

Photo fournie par Phil Dallaire

Économiser 3000 $ par année sur la nourriture ? C’est ce que propose Eezly, création du Québécois de 27 ans Phil Dallaire. En août, une de ses vidéos TikTok a cumulé 500 000 vues, ce qui lui a donné l’idée de se lancer. Son application mobile, qui devrait être prête en mars prochain, va offrir d’entrer sa liste d’épicerie au complet. Le client sera ensuite dirigé vers l’enseigne où tout ça coûtera le moins cher. Sur 1000 $ par mois de dépenses à l’épicerie, Eezly promet des économies de 250 $. L’appli fonctionnera par abonnement. On peut pour l’instant trouver Eezly sur TikTok, où 40 000 personnes suivent déjà l’entreprise.

Les circulaires cartonnent

Photo tirée du site web de ReeBee

Reebee, un site et une appli qui permet de comparer les prix en circulaires, vient de connaître en novembre le meilleur mois de sa jeune histoire, avec 1,9 million d’utilisateurs, soit une augmentation de 21 % en un an. Et il y a aussi les fameux coupons. La page Facebook « Couponomiser à l’année » est passée de 10 000 à 25 000 membres en 6 mois. Sa gestionnaire, la Québécoise Caroline Cadorette, offre aussi des formations dont la popularité ne se dément pas. « J’en donne une par semaine à 30 à 40 personnes, mais la demande est tellement forte que je pourrais en donner tous les jours », dit-elle.

Les bonnes affaires de Dollarama

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

Les ventes de nourriture augmentent tellement vite chez le détaillant montréalais que le bond total des ventes a été de 11 % cet automne dans les magasins comparables. La chaîne a aussi ouvert 41 nouveaux magasins au Canada depuis le début de l’année. L’entreprise vient de hausser ses prévisions de ventes annuelles et va élargir sa gamme de produits alimentaires. Bref, la demande pour des produits d’épicerie bon marché est forte et Dollarama en profite.

Une appli en ascension

Photo tirée du site web de Glouton

Combiner spéciaux à l’épicerie et suggestions de recettes, voilà le secret de Glouton. L’application québécoise a vu son trafic doubler au cours de la dernière année, assure son PDG, Jean-François Gagné Bérubé. Ceux qui utilisaient déjà Glouton ont aussi tendance à le faire davantage. Si la version gratuite permet de cuisiner sans se ruiner, la version payante (120 $ par an) promet des économies de 2000 $ par année. Glouton compte aujourd’hui près de 20 000 recettes dans sa banque.

Des magasins très populaires

Photo d’archives, Julien McEvoy

Les Québécois se tournent de plus en plus vers les épiceries au rabais, qui vendent des produits plus près de la date de péremption qu’ailleurs. « Mon chiffre d’affaires a augmenté de 40 % en 2022 par rapport à 2021 », estime Yves Dubé, qui possède Les Escomptes St-Jean. Même que ce type de commerce prolifère, selon lui. « Y’en ouvre partout », lance celui qui est bien connu dans ce secteur. Les économies qu’on peut réaliser dans ce type de magasin peuvent surprendre. Le Québec en compte maintenant plus d’une soixantaine.