ST-PIERRE, Sœur Simonne



À la Maison Bon-Pasteur, est décédée le 3 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, après 76 ans de vie religieuse Sœur Simonne St-Pierre (Sœur St-Simon-Pierre), Sœur du Bon-Pasteur de Québec. Elle était native de Tourville, L'Ilet et était la fille de feu M. Pierre St-Pierre et de feu dame Eugénie Caouette.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : les affiliés-es à la Congrégation et ses frères : André (Amélie Fournier), Charles-Eugène (Jeannine Lortie); ses sœurs : Marguerite (feu Antonio Audet), Juliette S.C.I.M., Mariette (Jean-Marie Flamand). Elle était aussi la sœur de feu Lionel (feu Gemma Pelletier), feu Élise, feu Irène (feu Arsène Lizotte), feu Madeleine, feu Laurier (feu Rachel Robichaud), feu Florine (feu Georges Noël), feu Thomas (Bernadette Després), feu Rodrigue (Huguette Mercure), qui l'ont précédée dans la Maison du Père.La mise en terre se fera au cimetière Saint Charles, 1460 Boulevard Wilfrid Hamel. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, rue Marie-Fitzbach, Québec, G1V 2B2