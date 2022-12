DINEL, Louise



À Québec, le 28 novembre 2022, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédée, entourée de ses proches, Mme Louise Dinel conjointe de M. Jean-Claude Labbé. Elle était la fille de feu Marie-Laure Lamontagne et de feu Rosaire Dinel.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Stéphane Lafaut (Nancy Filion), Nathalie Lafaut (Denis Roy) et Valérie Lafaut (Christian Lavallée), ainsi que la fille de son conjoint Johanne Labbé (Jean-François Perron). Elle quitte aussi ses petits-enfants : Myriam, Frédérique, Ariane, Emmanuelle, Gabriel, Raphaël, Alicia-Rose, Élodie et Simon-Olivier ainsi que ses arrière-petits-enfants : Zack, Elena et Emma. Elle laisse également dans le deuil son frère Aimé (Diane Moisan), ses deux neveux Sébastien et Étienne ainsi que la sœur et les frères de son conjoint : Gemma (Jean-Guy Viger), Clément (Lise-Anne Labbé), feu René, Germain (Diane Legendre), André (Maybel Allison), Gilles (France Plamondon), Raynald (Valérie Roy) et Alain (Manon Galant). Mme Dinel laisse également de nombreux ami(e)s, cousins et cousines. La famille vous accueillera pour les marques de sympathie àà compter de 9h30.L'inhumation se fera au cimetière Saint Charles à Québec, la journée même, à 12 h 15. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les excellents soins prodigués durant son séjour à cet établissement. Selon la volonté de la défunte, tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La direction des funérailles a été confiée à la