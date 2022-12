D'AUTEUIL, Roland



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec le 2 décembre 2022, est décédé à l'âge de 79 ans et 5 mois M. Roland D'Auteuil, époux de feu Mme Clémence Castonguay et conjoint de Mme Claudette Dionne; fils de feu Mme Rachel Langelier et de feu M. Bertrand D'Auteuil. Il demeurait à Saint-Alexandre, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 12 h 30 à 14 h 30., suivie de la mise en niche au Columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Claudette Dionne; les enfants de madame Dionne: Ghislain Landry (Sébastien Bouchard), Karine Landry (Régis Guillemette). Il était le frère de: feu Gisèle, feu Jacques, Céline, Denise (Gaston Ruest), Diane, André, Jean-Louis (Lise Boucher) et le beau-frère de: Marcel (Marceline Lepage), Albert (Johanne Michaud), Micheline (Gérard Migneault), Roger (Denise Beaulieu), Clément Castonguay. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et pour leur travail exceptionnel. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4. La direction des funérailles a été confiée à la