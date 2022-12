Qatar 2022: les Bleus face au Maroc en demie-finale

DOHA, Qatar | Championne défendante, la France a rendez-vous avec le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde après une victoire de 2 à 1 sur l’Angleterre samedi.

• À lire aussi: Le Portugal éliminé par le Maroc

• À lire aussi: Neymar détruit psychologiquement

• À lire aussi: «Tout le monde tousse ici, ce n’est pas que moi», affirmait le journaliste américain mort au Qatar

Les Bleus ont été plus en contrôle que les Anglais sur l’ensemble du match, mais ils se sont mis dans le pétrin deux fois plutôt qu’une en accordant deux tirs de pénalité et ont un peu joué de chance.

AFP

Les Anglais repartent encore une fois avec leur petit bonheur et vont attendre au moins jusqu’au prochain Euro, en 2024, avant de remporter un championnat majeur. Ils attendent depuis 1966, année où ils ont gagné la Coupe du monde.

Quant aux Français, ils auront une belle commande sur les bras dans quelques jours face au Maroc qui n’a accordé qu’un seul but en cinq matchs.

Les Bleus frappent tôt

Les Français ont pris les devants tôt dans le match quand Aurélien Tchouaméni a décoché une superbe frappe d’une trentaine de mètres.

AFP

Les Anglais sont revenus en force pour amorcer la seconde période et ils ont eu toutes les chances possibles dans cette seconde demie puisqu’ils n’ont pas eu un, mais bien deux tirs de pénalité.

C’est du luxe dans un quart de finale de Coupe du monde. Mais il faut savoir quoi faire avec. Continuez votre lecture, on vous explique ce qu’on veut dire.

Tchouaméni a gaffé en faisant chuter Bukayo Saka, ce qui a permis à Harry Kane de se présenter au point de pénalty à la 54e minute. Il a battu Hugo Lloris pour rejoindre Wayne Rooney au sommet des meilleurs marqueurs de l’histoire de la sélection anglaise avec 53 buts.

AFP

Énorme raté

À partir de ce moment, le match s’est ouvert et la France a commencé à appuyer sur l’accélérateur même si les Anglais ont été brillants dans leur couverture de Kylian Mbappé qui a été blanchi pour la première fois de ce Mondial.

On filait tranquillement vers la prolongation quand Jordan Pickford a réalisé un superbe arrêt sur une volée d’Olivier Giroud.

AFP

L’attaquant français a obtenu sa revanche quelques secondes plus tard, sur le coup de pied de coin qui a suivi, quand il a reçu un centre parfait d’Antoine Griezmann pour battre Pickford de la tête. Il marquait son 53e en sélection, lui aussi.

Ça se dessinait mal pour les Anglais, mais Théo Hernandez a eu une grosse bulle au cerveau et a poussé Mason Mount dans le dos. Révision vidéo il y a eu et Kane s’est à nouveau présenté au point de pénalty.

C’est à ce moment qu’on vous rappelle que Kane et le gardien français, Hugo Lloris, sont coéquipiers depuis une dizaine d’années à Tottenham Hotspur.

On est alors à la 84e minute, la France mène 2 à 1 et Kane est seul face à son ami. Il s’élance et envoie sa frappe en orbite. Les espoirs anglais commencent à s’écrouler.

Lloris solide

Dans le prélude au match, les médias anglais ne se sont pas gênés pour prétendre que Lloris, qui vit à Londres depuis une décennie, était le maillon faible de l’Équipe de France.

AFP

Celui-ci disait ne pas en faire de cas la veille de la rencontre, mais s’en est manifestement nourri.

Outre le pénalty accordé à Kane, il n’a rien donné à l’adversaire, terminant la rencontre avec six arrêts.

Il a été particulièrement bon en première demie en stoppant deux fois son bon ami Kane en plus de dévier du bout des doigts un missile de Jude Bellingham dès le début de la seconde demie.