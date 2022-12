L’antidote pour «Prestige»

Photo fournie par magazine Prestige de Québec

Le magazine Prestige de Québec, fondé en 1996 par Denys Paul-Hus et dirigé par la suite par son fils Pierre Paul-Hus, vient de se joindre à la grande famille de L’Antidote Médias. En affaires depuis plus de 30 ans, le spécialiste en solutions médias possède déjà d’autres publications dont Le Passe-Partout Services & Bonne Chère, le magazine Quoi faire à Québec, le Cahier Habitation et L’Antidote+. Prestige vient s’ajouter au portfolio de l’entreprise qui souhaitait offrir à sa clientèle d’affaires un produit niché et unique dont la réputation n’est plus à faire. Sur la photo, de gauche à droite: France Bélanger, vice-présidente ventes chez L’Antidote Médias; Micaël Minguy-Bédard, directeur général de L’Antidote Médias; Pierre Paul-Hus, président de Prestige Groupe Médias; Marie-Josée Turcotte, rédactrice en chef du magazine Prestige; et Maxime Godbout-L’Hébreux, directeur des ventes chez L’Antidote Médias.

Pour aider Deuil-Jeunesse

Photo fournie par la Corporation des thanatologues du Québec

La Corporation des thanatologues du Québec, qui regroupe plus de 500 professionnels en rituels funéraires, vient de verser une somme de 12 000$ à l’organisme Deuil-Jeunesse qui est présentement en pleine campagne de financement. Cette somme l’aidera à poursuivre ses opérations de soutien et d’accompagnement aux endeuillés de tous les âges. Deuil-Jeunesse est un organisme d’interventions professionnelles unique au Québec qui vient en aide aux jeunes et aux adultes qui vivent la maladie grave, la mort d’un proche ou des pertes liées à la séparation parentale, l’abandon, l’adoption ou la disparition. La Corporation des thanatologues invite l’ensemble des organisations, entreprises, entrepreneurs et individus à participer à cette campagne de financement à leur façon deuiljeunesse.com. Sur la photo, de gauche à droite: Josée Masson, PDG et fondatrice de Deuil-Jeunesse; Jonathan Goyer et Annie Saint-Pierre, respectivement président du CA et directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec.

Le Grand Tirage

Photo fournie par la Fondation du Cégep de Sainte-Foy

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy vient de lancer son 3e Grand Tirage qui offrira des prix totalisant 40 000$, dont le grand prix, une location d’une roulotte 2022 Heartland Prowler 271BR d’une durée de 2 ans, gracieuseté de Les Roulottes E. Turmel, d’une valeur allant jusqu’à 28 000$, ou 10 000 $ en argent. Les fonds amassés permettront à la Fondation de soutenir la réussite scolaire des étudiants, la recherche et le développement de projets novateurs pour enrichir l’enseignement au Cégep de Sainte-Foy, ainsi que son milieu de vie. Les billets, au coût de 20 $ pour 1 ou de 50 $ pour 3, sont en vente sur le site web de la Fondation au: cegep-ste-foy.qc.ca/fondation. Seulement 3500 billets sont en circulation. Tirage le 18 mai 2023.

En souvenir

Le 10 décembre 2012. Le prix Nobel de la paix est décerné à l'Union européenne pour son action en faveur de la stabilité, pour récompenser six décennies d'avancées dans le domaine de la paix, de la réconciliation entre les peuples, de la démocratie, des droits de la personne et de la réconciliation en Europe.

Anniversaires

Jean-François Simard, député de la circonscription de Montmorency (CAQ) et président de la Commission des finances publiques, 56 ans... Jérémy Gabriel, chanteur natif de Charlesbourg, 26 ans... Daniel Boudreault, animateur des émissions Virage et Virage Plus à Télé-Mag depuis septembre 1997, 56 ans... Kenneth Branagh, acteur irlandais, réalisateur et scénariste (Hamlet), 62 ans... Claudette Dion, chanteuse, la sœur de Céline Dion, 74 ans... Simon Durivage, ex-animateur du Club des Ex au Réseau de l’Information (RDI), 78 ans... Steve Renko, lanceur au baseball majeur, avec les Expos de 1969 à 1973, 78 ans.

Disparus

Le 10 décembre 2021: Michael Nesmith, 78 ans, auteur-compositeur-interprète des Monkees... 2018: Raoul Hunter, 92 ans, professeur d'arts, sculpteur et caricaturiste de Québec... 2016: Christian Simard, 67 ans, chanteur-claviériste du groupe Morse Code dans les années 70-80... 2016: Bill Dineen, 84 ans, ex-porte-couleur des As de Québec (1962 à 1964), de Détroit (LNH) avec 2 coupes Stanley en 1954 et en 1955 et a aussi dirigé les Flyers de Philadelphie... 2015: Denis Héroux, 75 ans, cinéaste et producteur québécois... 2009: Jean-Robert Gauthier, 80 ans, l'un des plus grands militants de la cause des Franco-Ontariens... 2006: Jean Martel, 49 ans, propriétaire des pharmacies Jean Coutu sur Saint-Vallier et boulevard Sainte-Anne à Québec... 2006: Augusto Pinochet, 91 ans, ancien dictateur chilien.