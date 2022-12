Montréal tout-terrain: l’art de gérer 120 enfants danseurs

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Peu de spectacles comportent autant d’enfants sur scène en même temps que le ballet Casse-Noisette. Les plus jeunes, dans le rôle des souris, n’ont que 7 ans ! Et les diriger dans un cadre professionnel comme celui des Grands Ballets canadiens n’est pas une tâche ordinaire...

Il suffit d’observer le répétiteur des enfants André Laprise quelques minutes pour comprendre sa manière.

Il parle doucement, mais rapidement, toujours avec énergie, et ses gestes sont très expressifs.

Aucun temps mort.

« Je vais vous demander de monter ensemble et de vous changer rapidement, soyez efficaces, et redescendez tous ensemble sur la scène, je vous y attendrai », explique M. Laprise aux enfants qui attendent avec leurs parents dans le vestibule de l’entrée des artistes de la Place des Arts.

Ça semblera miraculeux aux parents qui ont du mal à faire s’habiller leur marmaille : moins de cinq minutes plus tard, les bambins se sont exécutés.

Comme des pros

Les voilà en costume, joyeux et fébriles pour leur première grande répétition sur la scène Wilfrid-Pelletier dans le décor de Casse-Noisette. Ils sont talentueux et, visiblement, quasiment prêts.

« Je les traite comme des professionnels, en tenant compte de leurs limites bien sûr, mais afin de les inscrire dans une production professionnelle de haut calibre où l’on s’attend à ce qu’ils se conduisent rigoureusement », m’explique le maître de ballet qui dirige l’Académie de danse de l’Outaouais depuis 1979.

M. Laprise a succédé au chorégraphe Fernand Nault qui a signé la mouture montréalaise du ballet après le décès de ce dernier en 2006.

« Il y a 61 enfants impliqués dans chaque représentation, mais on en a environ le double dans la production, afin d’avoir des remplaçants en cas de blessure ou de maladie, mais aussi pour laisser la chance à un plus grand nombre de jeunes. »

« En alternant les enfants, ça permet de souffler un peu parce que 19 représentations de suite, c’est beaucoup. »

« En divisant la tâche en deux, on facilite la vie des parents. »

Les jeunes danseurs, même les rôles les plus importants, dont celui de Clara, sont bénévoles (parce que les Grands Ballets ne roulent pas sur l’or).

Les auditions ont eu lieu un peu avant la fête du Travail.

Formateur

S’en sont suivi deux mois de répétition, puis quelques semaines d’ajustement dans les studios des Grands Ballets.

« Nous prenons le temps de bien les préparer, c’est comme une session de cours de danse gratuits avec à la fin l’expérience extraordinaire de jouer dans un vrai ballet », assure M. Laprise.

Les costumes sont ajustés en fonction de chacun des enfants.

« Beaucoup d’enfants grandissent dans la production, commencent souris et deviennent professionnels ensuite. »

Non content de seulement diriger 120 enfants au Québec, M. Laprise voyage chaque année depuis neuf ans en Tchéquie pour y former autant d’enfants pour le Ballet national de Brno, qui utilise la même chorégraphie.