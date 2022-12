Le cercle de pierres: scènes de crime dans le Lake District

Auteur britannique récompensé par le Gold Dagger Award en 2019, Mike W. Craven part à la conquête de son lectorat francophone avec le premier tome de la série Washington Poe à être traduit en français, Le cercle de pierres. Roman percutant, intrigant, campé dans la région sauvage du Lake District, Le cercle de pierres se lance sur les traces d’un tueur en série qui s’en prend à des hommes riches.

Photo fournie par Éditions L'Archipel

La magnifique région du Lake District, fameuse pour ses paysages à couper le souffle et ses cercles de pierre datant de milliers d’années, devient le théâtre de crimes. Un individu détraqué s’en prend à des hommes fortunés âgés de 60 à 70 ans et les brûle vifs au centre des cercles de pierre. Il sème la panique au sein de la population horrifiée.

Les autorités n’établissement pas de liens entre les victimes et n’ont aucun indice jusqu’à ce qu’on découvre qu’un nom a été gravé sur le torse d’une des victimes : Washington Poe. C’est le nom de l’inspecteur-chef mis à pied pour une erreur ayant entraîné la mort d’un suspect... et le héros de cette série de Mike W. Craven.

Washington Poe doit reprendre du service et faire équipe avec son ami d’enfance Kylian Reid et avec une geek surdouée, mais pas très à l’aise dans la vie de tous les jours, Tilly Bradshaw. Ensemble, ils enquêtent sur cette histoire abominable et s’assurent que justice soit faite.

Les mégalithes de Cumbria

Mike W. Craven, en entrevue téléphonique, explique qu’il s’est intéressé aux cercles de pierre, aux cromlechs et autres structures mégalithiques après qu’un ami lui a montré un cercle de pierres situé près du terrain de golf où il a ses habitudes.

« Il se trouve que le comté d’où je viens, Cumbria, a la plus forte concentration de cromlechs de tout le Royaume-Uni : il y en a 63, et certains d’entre eux sont énormes. Ensuite, j’ai cherché d’autres structures néolithiques : il y en a plus de mille dans le comté, un comté qui n’a qu’environ 500 000 habitants. Ça m’a intéressé, et je crois que ça intéresse aussi mes lecteurs. »

Lorsqu’il a entrepris ses recherches, il a découvert que ces cercles de pierre n’étaient pas utilisés pour des sacrifices humains, d’après les recherches des scientifiques. « En visitant l’un de ces endroits, j’ai réalisé qu’un type, à la période néolithique, s’était aussi assis là, comme moi, et avait gravé des symboles sur les pierres. Dans quel monde étrange nous vivons ! » dit-il.

Vengeance en série

L’intrigue contemporaine concernant le tueur en série à la mission vengeresse et les scènes de crime qu’il décrit ont été complètement imaginées. Cependant, les descriptions d’événements plus récents, comme des enfants ayant fui certaines institutions, ont été inspirées de ses propres expériences comme travailleur social et agent de probation.

« Je me souviens du temps où j’étais agent de probation. Je devais écrire des rapports qui seraient lus par le juge, en cour, et qui lui seraient utiles pour déterminer la sentence des criminels. Il fallait que tout le monde comprenne ces rapports, incluant les criminels eux-mêmes. J’ai l’habitude d’écrire d’une manière très directe et cela apparaît aussi dans mes livres. »