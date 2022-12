Le Noël des pêcheurs

Dans la Belle Province et même au Canada, on dénombre plus de manieurs de canne que de hockeyeurs et de golfeurs combinés. Si vous glissez une offrande qui a rapport à cette activité de prélèvement incroyablement populaire et qui, selon une récente étude, intéresse une personne sur trois, vous avez de bonnes chances de faire mouche, comme le dit si bien l’expression. Voici donc quelques suggestions qui rendront tous les disciples de saint Pierre fort heureux.

Performant

Photo fournie par Patrick Campeau

L’ensemble Mach Smash pour le lancer léger de Lew’s propose un excellent compromis au niveau de la performance versus le prix d’achat. Bien qu’il soit offert en taille intermédiaire 20 avec une canne à action moyenne légère, je préfère le kit MHS3066MS-2 pour sa puissance et sa capacité. Chacun de ces moulinets est équipé de huit roulements à billes à double blindage en acier inoxydable, d’un anti-retour instantané, d’un performant engrenage en laiton massif puissant, d’un frein surdimensionné à plusieurs disques et le tout est accompagné d’une canne de 6’6’’. Sail.

Prix : 135 $

Pour alerter

Photo fournie par Patrick Campeau

Les adeptes s’aventurent souvent en forêt et sur les plans d’eau. En leur offrant le kit 01 True Flare, vous pourriez les aider à être plus en sécurité. La trousse étanche contient deux pétards spécialement conçus pour apeurer et pour éloigner les ours de l’arrière-pays. Puis, il y a trois fusées éclairantes rouges dans le coffret qui pourraient permettre à des gens en détresse d’indiquer facilement leur position en tout temps et sous toutes conditions. Le tout est activé en toute simplicité avec un stylo lanceur. Techniques chasse et pêche.

Prix : 85 $

Sur roues

Photo fournie par Patrick Campeau

La firme Yeti propose une nouvelle glacière quasi indestructible que l’on peut transporter n’importe où, sans effort, la Roadie 48. Grâce à ses roues NeverFlat résistantes aux chocs et aux perforations, on peut se frayer un chemin dans les sentiers, même avec une lourde cargaison. La poignée de type périscope rétractable permet de la trimballer aisément. En plus d’offrir d’incroyables performances au niveau de la conservation du froid, elle peut tout aussi bien garder des items à l’abri du gel, comme à la pêche blanche, par exemple. Les fentes d’arrimage facilitent la fixation dans le bateau, la remorque, le plateau du camion, etc. yeti.ca

Prix : 600 $

Chèque-cadeau

Photo fournie par Patrick Campeau

Si vous ne savez vraiment pas quoi offrir ou si vous recherchez un présent de dernière minute, allez sur le site de la Fédération des pourvoiries du Québec et optez pour une carte-cadeau. Vous pourrez y indiquer la valeur que vous souhaitez et l’heureux manieur de canne pourra l’échanger chez près de 336 aubergistes de la forêt associés. boutique.pourvoiries.com

Prix : Variable

Ultra pratique

Photo fournie par Patrick Campeau

Le Gear Caddy 452 de Scotty est une base pratique et mobile pour garder les outils et le matériel organisés, en sécurité et facilement accessibles sur l’eau. Il s’agit en fait d’un mini-établi pour tout bien ranger, de la canne, au téléphone cellulaire, aux pinces, au couteau, à la bouteille d’eau, etc. Il y a même un plateau magnétique intégré qui retient en place les hameçons et les leurres. L’heureux récipiendaire pourra le monter sur rails, avec des boulons ou sur les poteaux. On l’installe et le retire très facilement. Latulippe.com.

Prix : 63 $

Pour débutants

Photo fournie par Patrick Campeau

Le Splash Floating de Zebco est l’outil par excellence pour aider les tout-petits à maîtriser l’art du maniement de la canne. Ces ensembles de 29 po, proposés en couleur rose ou bleu, sont fabriqués de fibre de verre résistant et ils flottent si on les échappe à l’eau par accident. Le moulinet est rempli avec de la 6 lb/test et le frein permet d’ajuster la tension. Le bout de la perche est spécialement conçu pour éviter tous les types d’entremêlements. Vous pourrez passer de longues heures à faire des plans et à leur montrer les rudiments. Il ne manque que les poissons. ddrpleinair.com.

Prix : 25,29 $

L’assortiment parfait

Photo fournie par Patrick Campeau

Pour aider un mordu à capturer encore plus de poissons, toutes espèces confondues, rendez-vous en boutique et achetez-lui les offrandes suivantes : Lake Clear Wabbler, Mepps Black Fury no.1, Atomic Teasers, Vie Shiner, Mister Twister Meeny, Sassy Stingum, Harnais à ver Lindy Lil’Guy, Gum Drop Sting’N Floater, Rebel Tracdown Ghost Minnow TD47, Rapala Original F07, Suspending Rattlin Rogue Smithwick, Bully, Syclops, Crickhopper Popper, Whitefish, Heddon Sonar, Booyah One Knocker, Gold Perch Wally Diver Cotton Cordell, Big O, Spinnerbait War Eagle. Disponibles partout.

Prix : Variable

Moustiques

Photo fournie par Patrick Campeau

Les insectes volants peuvent vraiment embêter les amateurs qui taquinent les poissons à gué ou en embarcation. Le Hunterpack MR300FCA portatif de Thermacell peut heureusement leur assurer la quiétude recherchée. Ce dispositif avec étui s’attache à la ceinture. Il peut contenir le butane et les tampons anti-moustiques nécessaires pour générer jusqu’à 48 heures de protection. Il ne produit aucune odeur, aucune flamme et ne contient pas de DEET. Quand l’unité est en fonction, elle émet de l’alléthrine et forme une barrière sur un périmètre d’environ 4,5 mètres. fr.altitude-sports.com.

Prix : 50 $

Tranchant

Photo fournie par Patrick Campeau

Le couteau à filet Buck 145 Hookset est conçu pour aider les adeptes à apprêter toutes les captures destinées à la table, qu’elles aient été prélevées en eaux douces ou en eaux salées. Fabriquée de polypropylène renforcé avec du verre et du caoutchouc TPE, sa poignée assure une excellente tenue en main sous toutes les conditions. La lame en acier 5CR15MOV de 15,5 cm propose une résistance supérieure à la corrosion. Elle est flexible à souhait pour soutirer toutes les pièces de chair. L’étui moulé par injection avec une boucle de ceinture intégrée facilite le transport. Écotone.

Prix : 60 $