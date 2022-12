Le temps des Fêtes, c’est bon pour les affaires

L’engouement pour Noël et les derniers mois d’accalmie de règles sanitaires marquent la fin d’une longue traversée du désert pour plusieurs industries qui ont trimé dur pendant les confinements successifs. À l’aube des Fêtes, c’est le jour et la nuit pour nombre de restaurateurs, traiteurs et locateurs de salle qui, à pareille date en 2020 et en 2021, vivaient une incertitude intenable.

Pendant ce temps, des sites de villégiature retrouvent pleinement leurs racines festives.

Rattraper le temps perdu

Désertés de longs mois durant la pandémie, les espaces locatifs pour les rassemblements roulent à plein régime en ce début décembre.

Au club de golf Lotbinière, la grande salle affiche complet pour pratiquement toutes les dates intéressantes du mois. Plusieurs entreprises viennent souligner Noël avec leurs employés.

« Ça a manqué à tout le monde d’avoir un peu de social. Nous-même ici au Club, on a eu notre party de fin de saison [dernièrement] et c’est ce que tout le monde se disait », raconte le directeur général Christian Vermette.

« Ça permet de faire travailler nos gens aussi » et de maintenir de l’activité en dehors de la saison de golf, salue-t-il.

Du côté de la salle de réception Aux 3 Arches, à Sherbrooke, le propriétaire Camille Lafond souligne que ses espaces sont prisés non seulement pour des activités de Noël, mais aussi pour des événements divers : mariages, anniversaires, fins de sessions étudiantes...

« Les gens, ils veulent vraiment se rencontrer. C’est la folie, je n’ai jamais vu ça. »

À table !

Soulagés des consignes sanitaires les plus contraignantes depuis les derniers mois, les restaurateurs ont retrouvé le sourire pour la plupart. Et ça continue, avec un mois de décembre achalandé dopé par les partys de bureau.

« J’ai beaucoup de réservations de groupe. Mes soirs et fins de semaine sont très bons. J’ai même quelques partys de bureau les midis. Pour vrai, ça s’annonce très fort. J’ai hâte de voir », atteste Yanick Parent, propriétaire de cinq restaurants et quatre hôtels à Québec, par le biais du groupe Sogno.

« C’est bon pour le moral », mais il persiste une certaine nervosité : « Est-ce que les cas vont augmenter ? Est-ce qu’on va fermer ? » confie l’homme d’affaires, marqué au fer rouge par les précédents confinements.

On se souviendra qu’en 2021, les salles à manger avaient été fermées au dernier moment le 31 décembre, ce qui a laissé des traces.

Pour le moment, les choses se présentent mieux, même si le manque de personnel est un défi constant, selon Helena Loureiro, propriétaire des restaurants de cuisine portugaise Helena, à Montréal et à Québec, et Portus 360, dans la métropole.

« Il n’y a rien à voir [avec décembre 2020 et 2021]. On est très, très occupés. On n’était pas capables d’accueillir toutes les réservations parce qu’on manque de personnel. Mais je trouve que les gens ont le goût de sortir », note-t-elle.

Traiteurs débordés

Ce n’est pas le boulot qui manque actuellement dans les boutiques offrant le service de traiteur.

« Je pense que l’année passée, les gens, les gros groupes n’osaient comme pas trop. C’était plus les petites bulles familiales. Là, on tombe plus dans le 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes », remarque Suzie Philippe, copropriétaire du Comptoir Espace Gourmand à Boucherville.

Les groupes sont plus grands, il y a « beaucoup plus de personnes âgées qui veulent recevoir aussi leur famille », souligne-t-elle. « On s’attend à avoir vraiment une grosse période », dit-elle.

« C’est certain qu’on est dans une situation prépandémique, disons, au niveau des volumes dans les carnets de commandes », affirme Alexandre Lépine, chef de la direction du Groupe Je Reçois.

L’engouement est palpable autant pour les événements corporatifs, depuis la mi-novembre, que pour ceux familiaux, plus près de Noël.

Le bonheur de jouer dehors

Si les centres de villégiatures hivernaux ont continué à être fréquentés pendant la pandémie, la prochaine saison marquera le retour de plusieurs activités.

Par exemple, la Station Mont Tremblant ramène ses festivités le soir du 31, avec la descente aux flambeaux, DJ et feux d’artifice. De plus, le village piétonnier fourmillera d’animations pendant la période des fêtes.

« On a pas mal ça dans le sang, la fête, puis là on peut revenir [là] où on a laissé », indique Annique Aird vice-présidente aux ventes, marketing et communications.

Quant aux nombreux hébergements sur le site, « on est pleins », selon elle.

Au Village Vacances Valcartier, près de Québec, l’ensemble des activités sera disponible pour la première fois en trois ans, y compris le Bora Parc qui était fermé lors des derniers temps des fêtes.

Le centre de jeux d’hiver et l’hôtel de glace seront bien sûr de la partie.

Déjà, l’Hôtel Valcartier (l’établissement intérieur) affiche plus de 95 % de taux d’occupation à partir de Noël et les jours suivants, selon Sandra Nadeau, vice-présidente, ventes, marketing et communication.

Survivre

à Noël Votre guide

complet Témoignages Trucs, astuces et suggestions