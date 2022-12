Objectif photo: le Volcan El Teide qui s’enflamme

Après un séjour au Maroc, je reste à l’affût d’une destination complémentaire à la fois contrastée et à proximité de Marrakech. Un coup d’œil sur la carte, et voilà, un petit chapelet d’îles apparaît sur mon radar... Les Canaries.

Composé de sept îles principales, l’archipel d’origine volcanique offre une expérience visuelle extrêmement surprenante. En premier lieu, dans la lumière du soleil couchant, je pose le pied à Tenerife, surnommée « l’île à l’éternel printemps ». Au volant d’une voiture de location, je circule à la lueur des phares dans une série d’épingles routières qui laissent imaginer le relief escarpé. À vrai dire, je suis à la limite de la nausée en arrivant dans la région du village de Garachico.

Mon premier projet photo se fera au lever du jour dans les environs du El Teide... C’est encore en pleine nuit que je prends la route et file par des chemins sinueux à plus de 2000 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Le volcan El Teide est le plus haut des Canaries et de l’Espagne. Il culmine à plus de 3715 mètres. Une route d’altitude révèle toujours de magnifiques points de vue. Dès l’apparition des premiers rayons, je comprends mieux pourquoi les gens dans ce secteur appellent un lever de soleil dans ce secteur : « le Teide qui s’enflamme ! »

- L’auteur a été invité par Terres d’Aventure.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF15-30mm

Exposition : 1/30s à F/8

ISO : 250